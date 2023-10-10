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الاحتلال: مقتل نائب قائد لواء 300 على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

10/10/2023 4:26:35 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تحت بند سمح بالنشر، أن نائب قائد اللواء 300، العقيد في الجيش الإسرائيلي عليم عبد الله، قُتل يوم أمس الاثنين في مواجهة مع مسلحين تسللوا من الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
من جهتها أعلنت شركة "دلتا" الأميركية للطيران مساء أمس الاثنين، عن الغاء رحلاتها إلى إسرائيل حتى نهاية تشرين الأول الجاري.
وقالت الشركة في بيان إنّها "في الوقت الذي تواصل فيه مراقبة الأحداث في المنطقة، اتّخذت القرار الصعب بإلغاء رحلاتها إلى تلّ أبيب حتّى 31 تشرين الأول 2023"، مؤكّدة أنّها تعمل على "إيجاد بدائل آمنة للعملاء الذين يحاولون مغادرة تلّ أبيب".
ويأتي قرار "دلتا" تعليق رحلاتها إلى الدولة العبرية بعد قرارات مماثلة اتّخذتها شركات طيران عديدة أخرى من بينها يونايتد أميركان إيرلاينز وكي إل إم-إير فرانس ولوفتهانزا.
وأوقفت هذه الشركات رحلاتها إلى مطار اللد في تلّ أبيب.
وأضافت "ستظلّ رحلاتنا إلى تلّ أبيب معلّقة إلى أن تسمح الظروف باستئنافها".-(بترا)

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