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الرئيس الفنزويلي: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحقّ الفلسطينيين

10/10/2023 4:26:35 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اتّهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" عن سبق إصرار بحقّ الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقال مادورو في تصريح عبر التلفزيون نقلته (فرانس برس) إنّ "الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش أصدر بياناً، قرأناه بعناية، بياناً تحذيرياً وتنبيهياً من الإبادة الجماعية التي بدأت ضدّ الشعب الفلسطيني في غزة".
وفي بيانه أبدى غوتيريش "قلقه الشديد" إزاء قرار الدولة العبرية فرض "حصار مطبق" على قطاع غزة.
وأضاف الرئيس الفنزويلي "سبق لنا أن شهدنا في الماضي مذابح، مجازر وحشية، بحقّ الشعب الفلسطيني"، معتبراً أنّ الفلسطينيين يتعرّضون لنظام "فصل عنصري جديد".
وتابع مادورو "نطالب بوقف إطلاق النار، واحترام قرارات الأمم المتحدة، واحترام حقوق الشعوب، وبدء مفاوضات سلام فوراً لكي يستعيد الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في الاستقلال والأرض والسلام".
وفال "أنا أدافع عن الشعب الفلسطيني وأدافع عن السلام".
--(بترا)

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