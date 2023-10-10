الرئيس الفنزويلي: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحقّ الفلسطينيين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اتّهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" عن سبق إصرار بحقّ الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقال مادورو في تصريح عبر التلفزيون نقلته (فرانس برس) إنّ "الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش أصدر بياناً، قرأناه بعناية، بياناً تحذيرياً وتنبيهياً من الإبادة الجماعية التي بدأت ضدّ الشعب الفلسطيني في غزة".
وفي بيانه أبدى غوتيريش "قلقه الشديد" إزاء قرار الدولة العبرية فرض "حصار مطبق" على قطاع غزة.
وأضاف الرئيس الفنزويلي "سبق لنا أن شهدنا في الماضي مذابح، مجازر وحشية، بحقّ الشعب الفلسطيني"، معتبراً أنّ الفلسطينيين يتعرّضون لنظام "فصل عنصري جديد".
وتابع مادورو "نطالب بوقف إطلاق النار، واحترام قرارات الأمم المتحدة، واحترام حقوق الشعوب، وبدء مفاوضات سلام فوراً لكي يستعيد الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في الاستقلال والأرض والسلام".
وفال "أنا أدافع عن الشعب الفلسطيني وأدافع عن السلام".
--(بترا)
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