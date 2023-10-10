Tuesday, 10 October 2023 01:05 GMT

جيش الاحتلال يدعو سكان غزة للهروب إلى مصر

10/10/2023 4:26:35 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نقل موقع "واينت" العبري اليوم الثلاثاء، عن جيش الاحتلال الإسرائيلي دعوته لسكان غزة إلى "الهرب إلى مصر".
وقال لمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان: "يعرض الجيش الإسرائيلي على السكان الفلسطينيين في قطاع غزة الفارين من الغارات الجوية للجيش، الهروب إلى مصر".
وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي لوسائل الإعلام الأجنبية، الكولونيل ريتشارد هيشت، "أنا على علم بأن معبر رفح بين غزة ومصر لا يزال مفتوحا".
وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن اليوم الثلاثاء، أن القوات الإسرائيلية سيطرت بشكل كامل على السياج الحدودي في قطاع غزة.
وقال المتحدث "تعمل قوات الجيش على سد الثغرات الموجودة في السياج. ويقدر الجيش أن هناك المزيد من المسلحين المختبئين".
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنها هاجم خلال هذه الليلة أكثر من 200 هدف في خان يونس وحي الرمال في قطاع غزة.
كما هاجم الجيش البنية التحتية لحركة الجهاد الإسلامي، ومخزن أسلحة لحماس في مسجد، والبنية التحتية لحماس في شقة وبناية متعددة الطوابق.
يأتي ذلك، بينما سمح جيش الاحتلال الإسرائيلي بنشر أسماء 38 جنديا جديدا قتلوا خلال الاشتباكات مع المقاومين الفلسطينيين ما يرفع العدد إلى 122.-(وكالات)

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