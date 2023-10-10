مقابلة نارية لسفير فلسطيني: لا تقارنوا بين الضحية والجلّاد (فيديو)
التاريخ
10/10/2023 4:26:35 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقابلة تلفزيونة للسفير الفلسطيني في
بريطانيا حسام زملط، انتقد خلالها ازدواجية المعايير لدى الغرب تجاه القضية
الفلسطينية.
شاهد المقابلة:
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