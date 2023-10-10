الاحتلال يصادق على تجنيد 360 ألف جندي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية إن مجلس الوزراء الإسرائيلي صادق على طلب وزير الدفاع لتجنيد 360 ألف جندي من قوات الاحتياط.
وتعد قوات الاحتياط في جيش الاحتلال العمود الفقري في أوقات الطوارئ التي تعيش إسرائيل في ظلها أغلب الوقت، إذ يناط بها تنفيذ مختلف المهام الأمنية والعسكرية.
وكانت إسرائيل قد أعلنت، السبت، على لسان رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو أنها في "حالة الحرب"، وذلك عقب إطلاق كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- عملية "طوفان الأقصى".
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