Tuesday, 10 October 2023 01:04 GMT

الاحتلال يصادق على تجنيد 360 ألف جندي

10/10/2023 4:26:35 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية إن مجلس الوزراء الإسرائيلي صادق على طلب وزير الدفاع لتجنيد 360 ألف جندي من قوات الاحتياط.
وتعد قوات الاحتياط في جيش الاحتلال العمود الفقري في أوقات الطوارئ التي تعيش إسرائيل في ظلها أغلب الوقت، إذ يناط بها تنفيذ مختلف المهام الأمنية والعسكرية.
وكانت إسرائيل قد أعلنت، السبت، على لسان رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو أنها في "حالة الحرب"، وذلك عقب إطلاق كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- عملية "طوفان الأقصى".


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