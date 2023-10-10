Tuesday, 10 October 2023 01:04 GMT

زعيم الشيوخ الأميركي يشعر بخيبة أمل من بيان الصين بشأن حماس

10/10/2023 4:26:23 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر، اليوم الاثنين، إنه يشعر بخيبة أمل إزاء بيان وزارة الخارجية الصينية، الذي لم يظهر أي تعاطف أو دعم لإسرائيل ((خلال هذه الأوقات العصيبة)).
وأضاف شومر من بكين: ((أحثكم والشعب الصيني على الوقوف مع الشعب الإسرائيلي وإدانة هذه الهجمات الجبانة الوحشية)) في إشارة إلى هجوم واسع النطاق تشنه حركة ((حماس)) وفصائل فلسطينية أخرى على إسرائيل، وفقاً لوكالة ((رويترز)).
والتقى وفد من مجلس الشيوخ الأميركي برئاسة زعيم الغالبية الديمقراطية تشاك شومر، وزير الخارجية وانغ يي في بكين اليوم الاثنين.
وأظهر مقطع فيديو للفريق الإعلامي المرافق للوفد، وانغ يي وهو يستضيف الوفد في أحد مقرات الضيافة الرسمية في بكين.
وقال وزير الخارجية الصيني، في تصريحات نقلتها عنه وكاله الأنباء الفرنسية، إنه يأمل في أن تساعد هذه الزيارة ((الولايات المتحدة على فهم الصين بشكل أدق)).
وأعرب عن أمله في أن تساعد أيضاً هذه الزيارة الجانبين ((على إدارة الخلافات القائمة (بين البلدين) بشكل أكثر عقلانية، في سبيل عودة العلاقة بين البلدين إلى مسار التنمية الصحية)).

من جهته، قال شومر: ((من أجل إظهار رغبتنا في إقامة اتصالات صريحة ومثمرة، أقود هذا الوفد الذي يضم أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي)).
وأضاف: ((نحن نقدّر كثيراً الوقت الذي تخصصه للقائنا)).
والأحد، دعت بكين جميع الأطراف إلى ((الهدوء)) و((وقف إطلاق النار فوراً)). لكنها لم تدِن بشكل صريح الهجمات الفلسطينية التي خلفت مئات القتلى في إسرائيل، ودعت بدلاً من ذلك إلى إرساء حل الدولتين لإنهاء العنف.
وشومر هو أحدث مسؤول أميركي رفيع المستوى يزور الصين في الوقت الذي تسعى واشنطن إلى تخفيف التوترات مع بكين.-(وكالات)

MENAFN10102023000072011014ID1107218741

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث