Tuesday, 10 October 2023 01:04 GMT

تربية المزار الشمالي تطلق فعالية مرورية لتخطيط ممرات المشاة

10/10/2023 4:24:34 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نفذت مديرية التربية والتعليم للواء المزار الشمالي فعالية مرورية لتخطيط ممرات المشاة أمام مداخل كافة مدارس اللواء بمشاركة الطلبة وذلك تزامنا مع برنامج حصص النشاط في المدارس.
وتأتي الفعالية كجزء من المبادرة التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم (لمدرستي أنتمي) .
وأوضحت مديرة التربية والتعليم للواء المزار الشمالي الدكتورة فاطمة طلافحة أنه وبهدف ترسيخ قواعد المرور الآمن بين الطلبة وللحد من تعرضهم لحوادث الدهس وتشجيعًا لهم في مشاركتهم بفعاليات الخدمة المجتمعية، فقد نظمت مديرية التربية والتعليم ممثلةً بمدير الشؤون التعليمية ناصر المصري ومدير الشؤون الإدارية ياسر الجراح بالتعاون مع المعهد المروري، والشرطة المجتمعية، ومتصرفية لواء المزار الشمالي، ومركز أمن لواء المزار الشمالي فعالية بهذا الخصوص بمشاركة عدد من أعضاء الهيئات الإدارية والتدريسية والطلبة وفرق السلامة المرورية التابعين لهذه المدارس.

وتم خلال هذه الفعالية شرح لبعض قواعد السير وكيفية التعاطي مع الإشارات والشواخص المرورية مع توضيح معانيها وكيفية التعامل الآمن مع الطرق، ثم قام المشاركون بالخروج إلى الطرق المحاذية لهذه المدارس وتم رسم ممرات المشاة من قبل شرطة المرور والهيئة التدريسية وطلبة السلامة المرورية التابعين للمدارس، بالإضافة إلى توضيح خطوات العبور الآمن للطريق والأماكن الآمنة للعبور المتمثلة بممرات المشاة المخصصة لهذه الغاية.
وفي نهاية الفعالية تقدمت إدارات المدارس بالشكر الجزيل لمديرية التربية والتعليم والمعهد المروري ولكل من قدم المساعدة لإنجاز هذه الفعالية التي من شأنها رفع مستوى الثقافة المرورية وحس المسؤولية لدى الطلبة والحد من الأسباب المؤدية إلى الحوادث المرورية.

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