Tuesday, 10 October 2023 01:04 GMT

المعارك المالية ثاني سبب لانفصال الأزواج

10/10/2023 4:22:47 AM
(MENAFN- Al Watan) تعد التعاملات المالية بين الزوجين أحد أهم الأسباب المؤثرة على استقرار العلاقة سلبًا وإيجابًا، فقد أكدت دراسات عديدة منها دراسة نشرت على موقع Ramsey Solutions، خلُصت إلى أن المعارك المالية بين الزوجين تأتي كثاني سبب للانفصال، ومن هنا جاءت أهمية الحديث عن هذا الموضوع الحاضر في جميع مراحل العلاقة منذ ابتدائها وحتى انتهائها.
مخالفة شرعية أو نظامية
أبان المشرف العام على مركز الطمأنينة للإرشاد الأسري، المستشار الأسري أحمد الدريويش، أن كثير من مشكلات الزوجين المالية، تنشأ وتتأثر بالجوانب الاجتماعية والنفسية، فالمهر الواجب على الرجل دفعه للمرأة؛ لم تحدد النصوص الشرعية ولا التنظيمية مقدراه أو كيفية تقديمه، وإنما تُرك لعرف المجتمع، وما يُعتقد أنه مرضي للمرأة، والزوج الذي يرفض دفع قيمة ما طلبته زوجته في مطعم -مثلًا- بحجة أنه غير ملزم به، لا نقول هنا إن الزوج ارتكب مخالفة شرعية أو نظامية تُدِينه، ولكنه من الجانب النفسي لدى الزوجة والاجتماعي لدى المجتمع يأخذ حكمًا آخرًا، لذا فالالتزام بالحقوق والواجبات فقط لا يكفي لحصول المحبة والمودة بين الزوجين، وإنما يلزم لتحقيقها التعاون والفضل والزيادة على الواجب.
درء الخلافات
شدد الدريويش على وضع الأمور في نصابها الصحيح وبيان مسؤولية ودور كل طرف تجاه الآخر، ودرء الخلافات في المستقبل وتخفيف آثارها إن وقعت، واتخاذ بعض القرارات التي قد تكون مصيرية كالخلع الذي تُلزم فيه الزوجة بدفع عوضٍ نظير فسخ العلاقة، أو كعدول شاب عن خطبة فتاة لتباين الوضع الاقتصادي بين الأسرتين، مبينًا أن معرفة سبب الخلاف يسهل علاجه وتصحيحه والوقاية منه مستقبلًا، فهناك أسباب متعلقة بنقص المعرفة والجهل بالأحكام، وأسباب مرتبطة بالسمات الشخصية كالبخل وضعف الشخصية، وأسباب تتعلق بالدوافع النفسية كاختلاف الأولويات، وأسباب سلوكية كالتبذير والعشوائية في الصرف، وأسباب اجتماعية تكمن في العادات والتقاليد وتأثير الأهل والأصدقاء، وأسباب اقتصادية كتغير الوضع المالي للأسرة للأفضل أو الأسوأ، وأسباب قانونية وهي الأشد حدةً بين بقية الأسباب لعواقبها التي قد تصل للعقوبات النظامية، وأخيرًا الأسباب الأخلاقية كالكذب والتحايل.
الاستقلال المالي التام
أضاف أن الاستقلال المالي التام بين الزوجين؛ يُفقد بينهما روح العلاقة، ويضعف مسؤوليتهما المشتركة، فاستقلال الزوجة الموظفة بتأمين جميع متطلباتها الخاصة يضعف احتياجها للزوج، ويضعف التزام الزوج تجاهها والعكس مع الزوج، والأصل أن يكون القدر المشترك هو الأكبر والقدر المستقل هو الأقل، ويستثنى من ذلك الأصول المالية والاستثمارات التجارية وما في حكمها فالأولى أن تكون مستقلة، مشيرًا إلى ضرورة الوقاية من الخلافات المالية، من خلال إخلاص النية واحتساب الأجر، فصدقة الأهل أعظم الصدقات، وتبدأ الوقاية قبل الزواج بالاختيار الصحيح، والالتزام بالحقوق والواجبات يأتي أولاً، ثم يحدد ما هو الفضل والزيادة، ووضع خطط للأهداف المالية يحدد ملامح الطريق، ورفع مستوى الوعي المالي من خلال دورات إدارة ميزانية الأسرة وغيرها، وقد يكون من الأسلم عدم الدخول في مشتركات مالية، ويتأكد ذلك في بداية العلاقة.
نظام الأحوال الشخصية
قال الدريويش: إن الأصل تحكيم الشرع في كافة المعاملات المالية، ومن ذلك بيان ما هو واجب وما دون الواجب، فيعرف كل طرف ما له وما عليه درءًا لوقوع الخلاف، وأهم ما يمكن الاحتكام إليه؛ نظام الأحوال الشخصية الصادر عن وزارة العدل الذي سنّ القواعد والتنظيمات وحدد الإجراءات المتبعة في جميع المعاملات الأسرية بما لا يدع مجالًا للشك والاجتهاد، والتنازل عن بعض الحقوق لا يكون إلا بالتراضي أو الإبراء، وغالبًا يكون التنازل لتحقيق مصلحة أو درء مفسدة للمتنازل، وأن كل التعاملات المالية بين الزوجين خارج إطار الواجب تخضع للسياسات واللوائح المنظمة لها كأي علاقة تربط أطراف خارج العلاقة الزوجية، بالإضافة إلى توثيق المعاملات المالية لا يتنافى مع وجود الثقة، وأن الزواج لا أثر له على مال الزوجين، فلكل منهما ذمة مالية مستقلة، وهذا يتضمن حق المسؤولية والتصرف، وأن ما يعطيه الزوج لزوجته من مال أو عين فقد أصبح ملكًا لها، وللزوجة الأخذ من مال زوجها للحاجة إذا كان مقصرًا، ولا يحق للزوجة الصرف من مال زوجها إلا بإذنه.

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