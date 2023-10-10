HEXA تعزِّز المنتج الأول في بلجيكا، وتحول السوق الأوربية للمنتجات التي تُستخدم لمرة واحدة مع حل FEELM Max

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- قدمت HEXA، وهي العلامة التجارية الأولى للسجائر الإلكترونية في بلجيكا، عددًا من المنتجات في معرض InterTabac 2023، حيث عرضت أنظمة البود والمنتجات التي تُستخدم لمرة واحدة.
بعد أن حصلت HEXA على المركز الأول في السوق البلجيكية لكل من أنظمة البود والمنتجات التي تُستخدم لمرة واحدة، طرحت منتجاتها بسرعة في السوق الأوروبية الأوسع. وبفضل اكتساب تلك المنتجات شعبية كبرى في السوق الأوروبية، قامت HEXA بصناعة HEXA Go والمتوفر حاليًّا في بلجيكا وألمانيا وهولندا وإستونيا.
تُعد FEELM، وهي الرائدة عالميًّا في حلول أنظمة السجائر الإلكترونية المغلقة، المورد التكنولوجي لأنظمة البود والمنتجات التي تُستخدم لمرة واحدة لـ HEXA. احتلت HEXA المرتبة الأولى في السوق البلجيكية في كل من أنظمة البود والسجائر الإلكترونية التي تُستخدم لمرة واحدة، بمشاركة FEELM باعتبارها القوة الدافعة لهذا النجاح.
تلتزم HEXA Go بتقديم منتجات عالية الجودة بشكل استثنائي، بل وتواصل ذلك، حيث اجتازت المنتجات الجديدة التي تُستخدم لمرة واحدة شهادة TPD للسوق الأوروبية بسرعة مع بداية طرحها في الأسواق. وهذا هو أحد الأسباب التي ساعدت المنتج على اغتنام الفرصة للترويج والانتشار السريع في السوق الأوروبية.
في السوق الأمريكية، ساعدت SMOORE، وهي الشركة الأم لـ FEELM، والشركة المصنِّعة، أكبر عدد من الزبائن في الحصول على شهادة PMTA، بينما في السوق الأوروبية، ساعدت في حصول العديد من زبائن FEELM مثل HEXA Go، على شهادة TPD بسرعة، لطرح المنتجات بشكل أسرع.
وصلت حاليًّا حصة HEXA Go إلى أكثر من 50% في قطاع المنتجات التي تُستخدم لمرة واحدة في بلجيكا. كما أن المنتج مزوَّد بحل FEELM Max 800+ الذي يُستخدم لمرة واحدة، ويمكنه زيادة عدد النفخات بالأنظمة المتوافقة مع شهادة TPD من 600 نفخة، وهو العدد الشائع، إلى أكثر من 800 نفخة، وهو المنتج الأول الذي يمنح هذا العدد. وجدير بالذكر أنه من الصعب هدر السائل الإلكتروني المتبخر، وذلك بفضل استخدام تكنولوجيا FEELM Max مع ملفات السيراميك، وهي إحدى المشكلات الشائعة في ملفات القطن التقليدية. بالنسبة للمنتجات التي تستخدم لمرة واحدة والمتوافقة مع شهادة TPD فهو إنجاز كبير في عدد النفخات الممكنة في السوق الأوروبية، بالإضافة إلى تجربة ملمس أكثر نعومة وسلاسة.
سابقًا، استخدمت HEXA حل السيراميك في إنتاج أنظمة البود، وبفضل التكنولوجيا المتميزة، أصبحت العلامة التجارية الأولي في أنظمة البود في بلجيكا. كما استحوذت أنظمة البود والسجائر الإلكترونية لـ HEXA على حصة تزيد على 70% من السوق. ويعد نجاح منتجات أنظمة البود من HEXA بمثابة شهادة تثبت أن FEELM تكنولوجيا متميزة حقًّا تتمتع بقدرة تنافسية كبيرة في السوق. ولذلك، منذ بداية التخطيط للمنتجات التي تُستخدم لمرة واحدة، واصلت HEXA استخدام السيراميك في الصناعة. ما أدى إلى إنشاء العلامة التجارية الرائدة HEXA Go في السوق البلجيكية للسجائر الإلكترونية التي تُستخدم لمرة واحدة.
على الرغم من أن HEXA Go صُنفت بكل تواضع على أنها توفر 750 نفخة، فإن تقرير الاختبار الذي تم توزيعه على الزوار في قاعة العرض، يؤكد أن تكنولوجيا FEELM Max الخاصة بـ HEXA Go توفر أكثر من 800 نفخة. صدر هذا التقرير من قبل Inter Scientific، وهي منظمة اختبار مستقلة تابعة لجهة خارجية، حيث أظهرت اختباراتها أن العدد الفعلي للنفخات في أنظمة سجائر FEELM Max الإلكترونية، يمكن أن يصل إلى 880-920 نفخة، ويمكن تجاوز العدد الفعلي للنفخات بسهولة ليتجاوز 800 نفخة.
ويعد تحسين جودة المنتج والتميز التكنولوجي هو المفتاح لقيادة سوق الصناعة شديدة التنافسية، لتجاوز الخط الثابت الذي تشهده العديد من العلامات التجارية، ضمن عملية النمو السريع للسوق الأوروبية للمنتجات التي تُستخدم لمرة واحدة. أما حاليًّا، يوجد العديد من زبائن FEELM Max الذين حققوا نجاحًا سريعًا في أماكن مختلفة من أوروبا واحتلوا مكانة رائدة في السوق المحلية، مثل HEXA Go وAROMA KING وOS Vape وغير ذلك المزيد.
ظهرت أيضًا العديد من المنتجات الجديدة المجهزة بتكنولوجيا FEELM Max في المعرض الألماني، ومن السهل أن نرى أن تكنولوجيا FEELM Max قد أصبحت بالفعل معيارًا تكنولوجيًّا ضمن المنتجات التي تستخدم لمرة واحدة في السوق الأوروبية.
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