HEXA تعزِّز المنتج الأول في بلجيكا، وتحول السوق الأوربية للمنتجات التي تُستخدم لمرة واحدة مع حل FEELM Max

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- قدمت HEXA، وهي العلامة التجارية الأولى للسجائر الإلكترونية في بلجيكا، عددًا من المنتجات في معرض InterTabac 2023، حيث عرضت أنظمة البود والمنتجات التي تُستخدم لمرة واحدة.

بعد أن حصلت HEXA على المركز الأول في السوق البلجيكية لكل من أنظمة البود والمنتجات التي تُستخدم لمرة واحدة، طرحت منتجاتها بسرعة في السوق الأوروبية الأوسع. وبفضل اكتساب تلك المنتجات شعبية كبرى في السوق الأوروبية، قامت HEXA بصناعة HEXA Go والمتوفر حاليًّا في بلجيكا وألمانيا وهولندا وإستونيا.

تُعد FEELM، وهي الرائدة عالميًّا في حلول أنظمة السجائر الإلكترونية المغلقة، المورد التكنولوجي لأنظمة البود والمنتجات التي تُستخدم لمرة واحدة لـ HEXA. احتلت HEXA المرتبة الأولى في السوق البلجيكية في كل من أنظمة البود والسجائر الإلكترونية التي تُستخدم لمرة واحدة، بمشاركة FEELM باعتبارها القوة الدافعة لهذا النجاح.

تلتزم HEXA Go بتقديم منتجات عالية الجودة بشكل استثنائي، بل وتواصل ذلك، حيث اجتازت المنتجات الجديدة التي تُستخدم لمرة واحدة شهادة TPD للسوق الأوروبية بسرعة مع بداية طرحها في الأسواق. وهذا هو أحد الأسباب التي ساعدت المنتج على اغتنام الفرصة للترويج والانتشار السريع في السوق الأوروبية.

في السوق الأمريكية، ساعدت SMOORE، وهي الشركة الأم لـ FEELM، والشركة المصنِّعة، أكبر عدد من الزبائن في الحصول على شهادة PMTA، بينما في السوق الأوروبية، ساعدت في حصول العديد من زبائن FEELM مثل HEXA Go، على شهادة TPD بسرعة، لطرح المنتجات بشكل أسرع.

وصلت حاليًّا حصة HEXA Go إلى أكثر من 50% في قطاع المنتجات التي تُستخدم لمرة واحدة في بلجيكا. كما أن المنتج مزوَّد بحل ‎FEELM Max 800+ الذي يُستخدم لمرة واحدة، ويمكنه زيادة عدد النفخات بالأنظمة المتوافقة مع شهادة TPD من 600 نفخة، وهو العدد الشائع، إلى أكثر من 800 نفخة، وهو المنتج الأول الذي يمنح هذا العدد. وجدير بالذكر أنه من الصعب هدر السائل الإلكتروني المتبخر، وذلك بفضل استخدام تكنولوجيا FEELM Max مع ملفات السيراميك، وهي إحدى المشكلات الشائعة في ملفات القطن التقليدية. بالنسبة للمنتجات التي تستخدم لمرة واحدة والمتوافقة مع شهادة TPD فهو إنجاز كبير في عدد النفخات الممكنة في السوق الأوروبية، بالإضافة إلى تجربة ملمس أكثر نعومة وسلاسة.

سابقًا، استخدمت HEXA حل السيراميك في إنتاج أنظمة البود، وبفضل التكنولوجيا المتميزة، أصبحت العلامة التجارية الأولي في أنظمة البود في بلجيكا. كما استحوذت أنظمة البود والسجائر الإلكترونية لـ HEXA على حصة تزيد على 70% من السوق. ويعد نجاح منتجات أنظمة البود من HEXA بمثابة شهادة تثبت أن FEELM تكنولوجيا متميزة حقًّا تتمتع بقدرة تنافسية كبيرة في السوق. ولذلك، منذ بداية التخطيط للمنتجات التي تُستخدم لمرة واحدة، واصلت HEXA استخدام السيراميك في الصناعة. ما أدى إلى إنشاء العلامة التجارية الرائدة HEXA Go في السوق البلجيكية للسجائر الإلكترونية التي تُستخدم لمرة واحدة.

على الرغم من أن HEXA Go صُنفت بكل تواضع على أنها توفر 750 نفخة، فإن تقرير الاختبار الذي تم توزيعه على الزوار في قاعة العرض، يؤكد أن تكنولوجيا FEELM Max الخاصة بـ HEXA Go توفر أكثر من 800 نفخة. صدر هذا التقرير من قبل Inter Scientific، وهي منظمة اختبار مستقلة تابعة لجهة خارجية، حيث أظهرت اختباراتها أن العدد الفعلي للنفخات في أنظمة سجائر FEELM Max الإلكترونية، يمكن أن يصل إلى 880-920 نفخة، ويمكن تجاوز العدد الفعلي للنفخات بسهولة ليتجاوز 800 نفخة.

ويعد تحسين جودة المنتج والتميز التكنولوجي هو المفتاح لقيادة سوق الصناعة شديدة التنافسية، لتجاوز الخط الثابت الذي تشهده العديد من العلامات التجارية، ضمن عملية النمو السريع للسوق الأوروبية للمنتجات التي تُستخدم لمرة واحدة. أما حاليًّا، يوجد العديد من زبائن FEELM Max الذين حققوا نجاحًا سريعًا في أماكن مختلفة من أوروبا واحتلوا مكانة رائدة في السوق المحلية، مثل HEXA Go وAROMA KING وOS Vape وغير ذلك المزيد.

ظهرت أيضًا العديد من المنتجات الجديدة المجهزة بتكنولوجيا FEELM Max في المعرض الألماني، ومن السهل أن نرى أن تكنولوجيا FEELM Max قد أصبحت بالفعل معيارًا تكنولوجيًّا ضمن المنتجات التي تستخدم لمرة واحدة في السوق الأوروبية.

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