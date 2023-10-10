شركة 500 Global في مصر تعلن عن الدفعة الأولى وفعالية العرض ضمن برنامج التوسع

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة 500 Global ، وهي من بين شركات رؤوس الأموال المجازفة الأكثر نشاطًا في العالم، والهيئة المصرية لتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) عن الدفعة الأولى من برنامج توسع الشركة في مصر. برنامج التوسع عبارة عن برنامج يمتد 7 أسابيع وهو مكرس لمرحلة ما قبل التمويل من الفئة أ للشركات الناشئة وتمويلها من الفئة أ في مصر. وقد تم تصميم البرنامج لتمكين مؤسسي الشركات من خلال الآليات المخصصة للتوجيه والنمو، ويعمل على التجهيز لنجاحها المستقبلي. في يوم 16 نوفمبر، سيحتفل عرض التوسع بالتقدم الذي حققه المؤسسون وشركاتهم، بما في ذلك شركات التقنية المالية وتقنية التسويق والعقارات واللوجستيات/سلسلة الإمداد وغير ذلك. ستقدم الفعالية عروضًا تقديمية ونقاشات لجمهور من أصحاب المصلحة الرئيسيين في الصناعة والشركاء في النظام العام.

قالت الشريكة في 500 Global أمل عنان "على الرغم من الوضع العالمي والمحلي الصعب على مستوى الاقتصاد الكلي، وجدنا أن مؤسسي الشركات المصريين يثبتون أن مصر تظل سوقًا مزدهرة للتكنولوجيا في الشرق الأوسط وأفريقيا. كان هذا واضحًا في العملية التنافسية بشدة لبرنامج التوسع حيث وجدنا معيارًا ممتازًا يحاول أن يبني شركات مرنة وسليمة ذات إمكانات ضخمة. نستهدف أن نقدم بيئة معززة للرواد المحددين لكي يحققوا نموًا مستدامًا ويتوسعوا في حضورهم. يجب البرنامج إلى القاهرة خبراء من المحاضرين ومستثمرين وصادرات لتجهيز مؤسسي الشركات بالدروس المستفادة والدعم المطلوبين على مسار نموهم. نستهدف من هذا البرنامج تنمية المواهب في المنطقة بشكل أكبر لكي تعمل الشركات الناشئة المحلية على نطاق أكبر، وتتوسع في مناطقها المستهدفة، وتقدم مفاهيمها وتقنياتها المتفردة إلى المستهلكين والشركات عالميًا. نشعر بالامتنان للشراكة المتواصلة من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في تطوير النظام الشامل للشركات الناشئة في مصر".

انطلق البرنامج يوم 1 أكتوبر 2023 في مركز الجيزة للإبداع، والمعروف أيضًا باسم المصنع، وتديره الهيئة. ثم شرعت الدفعة بعد ذلك في رحلتها نحو الفيوم للحصول على استرخاء غامر لمدة 3 أيام مع تحقيق العافية والريادة للمؤسسين من خلال الانخراط في نشاطات تمكين وقضاء الوقت في إنشاء مجتمع كمجموعة. يمثل هذا الأساس لشغفهم بالمشاركة في كل ورش العمل القادمة التي يديرها محاضرونا العالميون. تتضمن موضوعات ورش العمل تجارب النمو، والمبيعات والتسويق، والتميز التشغيلي، والتوظيف وغير ذلك.

تعود شراكة 500 Global مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى جانب هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إلى عام 2022، وتستهدف إقامة دائرة من الابتكار والارتقاء والتعزيز للنظام الشامل المتطور للشركات الناشئة في البلاد. قال دكتور حسام عثمان، نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "يمتد دعمنا عبر دورة الحياة الكاملة لريادة المشاريع، وتُعد البرامج مثل برنامج التوسع وغيره مهمة لتسريع نمو النظام الشامل للشركات الناشئة المحلية وتعزيز ريادة الأعمال المستندة إلى الابتكار. عن طريق الجمع بين الجهات الفاعلة العالمية الرئيسية، بما في ذلك الخبراء والجهات الفاعلة الرئيسية وأصحاب المصلحة والمحاضرين إلى جانب رائدي الأعمال ومؤسسي الشركات المحتملين، فإننا نبتكر مجتمعًا مزدهرًا للشركات الناشئة ونرتقي بنظامنا الشامل إلى المستوى التالي."

سيأتي ختام البرنامج بعرض التوسع يوم 16 نوفمبر 2023 في مركز الجيزة للإبداع المعروف أيضًا باسم المصنع في القاهرة، مصر. تقدم هذه الفعالية الحصرية التي يقتصر حضورها على المدعوين لمجموعتنا من الشركات الناشئة فرصة أن تعرض مشاريعها المبتكرة. ستتوفر لمؤسسي الشركات فرصة لإقامة علاقات مع شبكة 500 Global من الرواد والشركاء والجهات الفاعلة في النظام الشامل للصناعة. بالإضافة إلى العروض التقديمية من الشركات الناشئة وعروض المنتجات، سيتضمن عرض التوسع متحدثين بارزين ذوي شهرة عالمية، من بينهم Sean Ellis، مؤلف Hacking Growth. ستجري أيضًا نقاشات مجمعة تركز على الأوضاع الإقليمية والدولية. ستتولى أيضًا Courtney Powell، مسؤولة العمليات الرئيسية والشريكة الإدارية في 500 Global استضافة وجبة خفيفة للمدعوين فقط.

سيستمر البرنامج في تقديم الدعم لمدة 3 أشهر بعد العرض، حيث يقدم ساعات عمل مخصصة لأفراد مع محاضرين ومستشارين، ومساحة مكتبية مجانية لمدة عام في مركز الجيزة للإبداع (المعروف أيضًا باسم المصنع) والتخطيط لنمو الشركة وغير ذلك.

التعرف على الشركات الناشئة في الدفعة الأولى



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Convertedin نظام تشغيل تسويقي للتجارة الإلكترونية يستخدم البيانات ورؤى المتسوقين لابتكار تسويق مخصص متعدد القنوات.

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شركة 500 Global

تُعد 500 Global شركة لرأس المال المجازف بأصول تبلغ 2.4 مليار دولار تحت إدارتها حتى 30 يونيو 2023، وتستثمر مع المؤسسين الذين يؤسسون شركات تكنولوجيا سريعة النمو. نركز على الأسواق التي تستطيع فيها التكنولوجيا والابتكار ورأس المال أن يفتحوا قيمة طويلة الأمد ويحققوا نموًا اقتصاديًا. نعمل عن قرب مع أصحاب المصلحة الرئيسيين ونقدم النصح للحكومات بشأن أفضل السبل لدعم النظم الشاملة لريادة الأعمال لكي تتمكن الشركات الناشئة من الازدهار. لقد ضمت شركة 500 Global ما يزيد عن 5,000 مؤسس يمثلون أكثر من 2,800 شركة تعمل في أكثر من 80 بلدًا. لقد استثمرنا في أكثر من 35 شركة تتجاوز قيمتها مليار دولار وأكثر من 160 شركة تتجاوز قيمتها 100 مليون دولار (بما في ذلك شركات خاصة وعامة ومنتهية). يوجد أعضاء فريقنا الذين يزيدون عن 200 في أكثر من 30 بلدًا ويجلبون خبرة كرواد أعمال ومستثمرين ومشغلين من بعض شركات التكنولوجيا الرائدة في العالم.

هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات

هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) هي الذراع التنفيذي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (MCIT ) المصرية. منذ أن تأسست الهيئة في عام 2004، كان توجهها الأساسي هو الريادة في تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر لزيادة تنافسيتها العالمية وجعلها مساهمًا رئيسيًا في النمو الاقتصادي للبلد.

بناء على فهم الدور الرئيسي للابتكار وريادة الأعمال المعتمدة على التكنولوجيا كمحفزين رئيسيين للنمو الاقتصادي، تتعاون الهيئة مع أصحاب المصلحة البارزين من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك الجامعات والشركات المتعددة الجنسيات وجهات التعزيز والحاضنات والمستثمرين لرعاية ودعم تطوير الشركات الناشئة الصاعدة في مجال التقنية والمجهزة تقنيًا.

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