جريدة News Journal في ويلمنغتون تختار شركة CSC كأفضل مكان عمل للعام السابع عشر على التوالي

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- لقد تلقت شركة CSC التقدير كأفضل مكان عمل في عام 2023 للعام السابع عشر على التوالي من News Journal. يجعل هذا التقدير من شركة CSC مكان العمل الأفضل الأقدم والأكثر استمرارية في الولايات المتحدة والوحيد الحاصل على الجائزة 17 مرة. تستند القائمة حصرًا إلى تعقيبات الموظفين من غير كشف هويتهم والتي يجري جمعها عبر شركة Energage, LLC، وهي شريك خارجي لتكنولوجيا التعامل مع الموظفين وتقيس عدة دوافع ثقافية، بما في ذلك التوافق والتنفيذ والارتباط.

يقول Kristyn DiIenno، نائب رئيس شركة CSC للموارد البشرية العالمية "يقع علينا الاختيار كل عام كأفضل مكان عمل، وهذا شرف حقيقي، وإنه تذكير بالأشياء الرائعة التي نستطيع تحقيقها كشركة واحدة. يجلب كل موظف لدينا منظوره المتفرد وتجاربه وخبراته، ونشترك جميعًا في الالتزام نفسه تجاه عملائنا ومجتمعاتنا وتجاه بعضنا بعضًا. ذلك الالتزام هو الذي منحنا ميزة تنافسية وعزز الابتكار وأتاح لنا أن نحقق وعدنا في شركة CSC على مدار أكثر من 120 عامًا. نحن فعلاً أفضل معًا ونتطلع إلى كل الطريق التي سنواصل بها القيام بعمل حقيقي في السنوات القادمة".

يقول Eric Rubino، رئيس مجلس إدارة شركة Energage "إن الحصول على جائزة أفضل مكان عمل يمثل شارة شرف للشركات، وخاصةً لأنها تأتي بشكل صادق من موظفيها. هذا شيء يستحق الفخر به. يجب على القادة في سوق اليوم أن يحرصوا على السماح لموظفيهم بالتعبير عن رأيهم والاستماع إليهم. هذا الأمر له الأولوية القصوى. أفضل أماكن العمل تفعل هذا وهو أمر مثمر".

يقع مقر شركة CSC في مدينة ويلمنغتون في ولاية ديلاوير منذ عام 1899، ولديها مكاتب وإمكانيات في أكثر من 140 منطقة في أنحاء أوروبا والأمريكتين ودول آسيا على المحيط الهادئ والشرق الأوسط. نحن شركة عالمية قادرة على ممارسة الأعمال في أي مكان يوجد به عملاؤنا، ونحن نحقق ذلك عن طريق توظيف الخبراء في كل مجال نعمل فيه. We are the business behind business®. للتعرف على فرص التوظيف في أنحاء العالم، بما في ذلك الوظائف في مجالات المبيعات وخدمة العملاء والإدارة القانونية والمالية والمحاسبة والإدارة والتكنولوجيا وغير ذلك، قم بالزيارة والتقدم بطلب عبر الموقع cscglobal/careers.

نبذة عن شركة CSC

شركة CSC هي المزود الرائد في العالم لحلول إدارة الأعمال والتوافق العالمية، والخدمات الإدارية المتخصصة لمديري الأصول البديلة على مستوى مجموعة من استراتيجيات التمويل والمعاملات التي تتضمن المشاركين في أسواق رأس المال في كل من الأسواق العامة والخاصة، وإدارة نظام اسم النطاق والعلامات التجارية والحماية من الخداع، وحلول برمجيات الضريبة المؤسسية. نحن الشريك المختار محل الثقة لأكثر من 90% من شركات Fortune 500®، وأكثر من 90% من 100 Best Global Brands®، وأكثر من 70% من أكبر 300 مؤسسة مساهمة خاصة.

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