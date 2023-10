جريدة News Journal في ويلمنغتون تختار شركة CSC كأفضل مكان عمل للعام السابع عشر على التوالي

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- لقد تلقت شركة CSC التقدير كأفضل مكان عمل في عام 2023 للعام السابع عشر على التوالي من News Journal. يجعل هذا التقدير من شركة CSC مكان العمل الأفضل الأقدم والأكثر استمرارية في الولايات المتحدة والوحيد الحاصل على الجائزة 17 مرة. تستند القائمة حصرًا إلى تعقيبات الموظفين من غير كشف هويتهم والتي يجري جمعها عبر شركة Energage, LLC، وهي شريك خارجي لتكنولوجيا التعامل مع الموظفين وتقيس عدة دوافع ثقافية، بما في ذلك التوافق والتنفيذ والارتباط.

يقول Kristyn DiIenno، نائب رئيس شركة CSC للموارد البشرية العالمية "يقع علينا الاختيار كل عام كأفضل مكان عمل، وهذا شرف حقيقي، وإنه تذكير بالأشياء الرائعة التي نستطيع تحقيقها كشركة واحدة. يجلب كل موظف لدينا منظوره المتفرد وتجاربه وخبراته، ونشترك جميعًا في الالتزام نفسه تجاه عملائنا ومجتمعاتنا وتجاه بعضنا بعضًا. ذلك الالتزام هو الذي منحنا ميزة تنافسية وعزز الابتكار وأتاح لنا أن نحقق وعدنا في شركة CSC على مدار أكثر من 120 عامًا. نحن فعلاً أفضل معًا ونتطلع إلى كل الطريق التي سنواصل بها القيام بعمل حقيقي في السنوات القادمة".

يقول Eric Rubino، رئيس مجلس إدارة شركة Energage "إن الحصول على جائزة أفضل مكان عمل يمثل شارة شرف للشركات، وخاصةً لأنها تأتي بشكل صادق من موظفيها. هذا شيء يستحق الفخر به. يجب على القادة في سوق اليوم أن يحرصوا على السماح لموظفيهم بالتعبير عن رأيهم والاستماع إليهم. هذا الأمر له الأولوية القصوى. أفضل أماكن العمل تفعل هذا وهو أمر مثمر".

يقع مقر شركة CSC في مدينة ويلمنغتون في ولاية ديلاوير منذ عام 1899، ولديها مكاتب وإمكانيات في أكثر من 140 منطقة في أنحاء أوروبا والأمريكتين ودول آسيا على المحيط الهادئ والشرق الأوسط. نحن شركة عالمية قادرة على ممارسة الأعمال في أي مكان يوجد به عملاؤنا، ونحن نحقق ذلك عن طريق توظيف الخبراء في كل مجال نعمل فيه. We are the business behind business®. للتعرف على فرص التوظيف في أنحاء العالم، بما في ذلك الوظائف في مجالات المبيعات وخدمة العملاء والإدارة القانونية والمالية والمحاسبة والإدارة والتكنولوجيا وغير ذلك، قم بالزيارة والتقدم بطلب عبر الموقع cscglobal/careers.

