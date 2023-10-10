نايف الراجحي الاستثمارية تستحوذ على حصّه في شركة فيرون للتسويق

MENAFN - AETOSWire) أعلنت مجموعة نايف الراجحي الاستثمارية عن استحواذها على حصّه في شركة "فيرون" إحدى أكبر الشركات السعودية للتسويق وحلول الإعلان واسرعها نموا في مجال التخطيط والتنفيذ للحملات الإعلانية محليا ودوليا. وتعكس هذه الخطوة قوة المكانة التنافسية لشركة فيرون وأهمية حجم نمو نطاق أعمالها وخبراتها وريادتها في صناعة التسويق والخدمات الإعلانية.

وتأتي عملية الاستحواذ متوافقة مع استراتيجية شركة فيرون وخططها المستقبلية للاستفادة المتبادلة من الإمكانات المتاحة في الشركتين وتمكين أفضل النماذج المشتركة لتبادل الخبرات والاستفادة من الكوادر والقدرات المهنية والبيانات والتقارير، وتقديم الخدمات الاستشارية وتصميم الحلول الإبداعية لاقتناص الفرص المستقبلية الواعدة نتيجة النمو المتزايد للقطاع.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة نايف الراجحي الاستثمارية، نايف صالح الراجحي: أن هذا الاستحواذ يمثل نموذجا جديدا تتشارك فيه أفضل طرق الاستثمار في الخدمات التسويقية للخروج بمستوى يرفع قيمة صناعة المحتوى الرقمي والتفاعل المجتمعي بمنظور تنافسي أكثر.

من جانبه، قال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "فيرون" محمد آل اسماعيل: أن الموافقة على عملية الاستحواذ تأتي انسجاما مع تطلعاتنا في تنويع وتوسيع نطاق العمل من خلال أداء كيان جديد يقدم منتجات تسويقية أكثر احترافية وأدوات حديثة ابتكارية تعزز من مكانة القطاع محليا وعالميا بما ينسجم مع اهداف رؤية 2030 مشيرا ان الاستحواذ يسهم في خلق قيمة مضافة الى القطاع وقيادة التوجهات التسويقية المستقبلية وإدارة الحلول الإعلانية بجودة وكفاءة عالية.

ونوه الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للتسويق لشركة "فيرون" المحدودة، سليم المجذوب عن أهمية صناعة التسويق والإعلان كأحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي والثقافي والحاجة لمثل هذه الشراكات التي تساهم في تطوير القطاع ككل.

يشار الى أن شركة فيرون التي تأسست عام 2015م وتحظى بسجل حافل من الجوائز المحلية والعالمية لعملها الابداعي والمتميز حيث حصلت الشركة العام الماضي على جائزتين من جوائز SMARTIES في حفل توزيع جوائز MMA SMARTIES في دبي لأداء فريق عملها في حملاتها التسويقية، كما حصلت الشركة العام الحالي 2023م على ثلاث جوائز كأفضل حملات استهداف جغرافي، ودورة حياة العميل إضافة إلى أفضل حملة إعلانية خلال العام.

والجدير بالذكر أن نايف الراجحي الاستثمارية هي مجموعة استثمارية سعودية رائدة ولها حضور عالمي في خمسة بلدان، وتستثمر في القطاع العقاري وتطويره وأسواق المال وعمليات الدمج والاستحواذ. تشتهر المجموعة بمحفظتها المتنوعة كما قامت بالتأسيس والدخول في شراكات مزدهرة في ١١ قطاعاً مختلفاً ومنها القطاع العقاري، الضيافة، الأطعمة والمشروبات، التعدين، المقاولات والتصميم والتنفيذ الداخلي، الأسواق المالية، التسويق والتواصل، الخدمات اللوجستية وغيرها.