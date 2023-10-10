قواعد حمية قرطاي لنقص الوزن

(MENAFN
- Al Watan) حمية ((قرطاي)) المعروفة أيضًا باسم نظام ((كاراتاي)) الغذائي، من ابتكار أخصائية القلب التركية كانان كاراتاي، التي توصلت إلى هذه الحمية بعد سنوات من الأبحاث العلمية.
القواعد:
يمكن تناول أي شيء طالما أنه صحي وغير مُعالج، وذلك دون احتساب السعرات الحرارية.
يمكن تناول الكثير من الأطعمة التي تحتوي على دهون الصحية، والأطعمة الغنية بالبروتين ومنخفضة الكربوهيدرات.
يمكن تناول الدجاج وزيت البندق وزيت الزيتون والزبدة.
يمكن تناول الخضراوات النيئة والمطهوة، مع التركيز على السبانخ والبروكلي والبامية والملفوف والفاصوليا الخضراء والبقول مثل العدس والفاصوليا البيضاء.
يمكن تناول الفاكهة بكمية معتدلة، أي قطعة واحدة في اليوم على الأكثر، في حين يمنع تناول فواكه مثل العنب والبطيخ والتين.
يمكن تناول الفواكه المجففة التي تحظى بمؤشر سكري منخفض مثل الخوخ، والمشمش.
يمكن تناول القهوة التركية والشاي واللبن الطبيعي المصنوع في المنزل أو غير المنكه بالفاكهة.
عدم تناول الأطعمة بعد الإفطار لمدة 5 ساعات.
تجنب تناول أي شيء بعد الساعة الثامنة مساءً.
تجنب تناول الخبز والبطاطا والأرز والحبوب المطحونة، والأطعمة التي تحتوي على السكر المضاف.
طهي الوجبات على درجات حرارة منخفضة لفترات أطول.
المداومة على المشي يوميًا لمدة 40 دقيقة.
تجنب تناول المشروبات الغازية ومشروبات الدايت والتركيز على شرب الماء.
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