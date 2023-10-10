Tuesday, 10 October 2023 01:03 GMT

قواعد حمية قرطاي لنقص الوزن

10/10/2023 4:19:05 AM
(MENAFN- Al Watan) حمية ((قرطاي)) المعروفة أيضًا باسم نظام ((كاراتاي)) الغذائي، من ابتكار أخصائية القلب التركية كانان كاراتاي، التي توصلت إلى هذه الحمية بعد سنوات من الأبحاث العلمية.
القواعد:
يمكن تناول أي شيء طالما أنه صحي وغير مُعالج، وذلك دون احتساب السعرات الحرارية.
يمكن تناول الكثير من الأطعمة التي تحتوي على دهون الصحية، والأطعمة الغنية بالبروتين ومنخفضة الكربوهيدرات.
يمكن تناول الدجاج وزيت البندق وزيت الزيتون والزبدة.
يمكن تناول الخضراوات النيئة والمطهوة، مع التركيز على السبانخ والبروكلي والبامية والملفوف والفاصوليا الخضراء والبقول مثل العدس والفاصوليا البيضاء.
يمكن تناول الفاكهة بكمية معتدلة، أي قطعة واحدة في اليوم على الأكثر، في حين يمنع تناول فواكه مثل العنب والبطيخ والتين.
يمكن تناول الفواكه المجففة التي تحظى بمؤشر سكري منخفض مثل الخوخ، والمشمش.
يمكن تناول القهوة التركية والشاي واللبن الطبيعي المصنوع في المنزل أو غير المنكه بالفاكهة.
عدم تناول الأطعمة بعد الإفطار لمدة 5 ساعات.
تجنب تناول أي شيء بعد الساعة الثامنة مساءً.
تجنب تناول الخبز والبطاطا والأرز والحبوب المطحونة، والأطعمة التي تحتوي على السكر المضاف.
طهي الوجبات على درجات حرارة منخفضة لفترات أطول.
المداومة على المشي يوميًا لمدة 40 دقيقة.
تجنب تناول المشروبات الغازية ومشروبات الدايت والتركيز على شرب الماء.

MENAFN10102023000089011017ID1107218718

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث