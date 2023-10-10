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أقدام بشرية عمرها 21 ألف عام

10/10/2023 4:19:05 AM
(MENAFN- Al Watan) أكد باحثون أن آثار أقدام البشر المنتشرة عبر ما يعرف الآن بصحراء نيو مكسيكو، عمرها أكثر من 21 ألف عام.
وذكرت مجلة علمية أنه تم الكشف عن العصر الجليدي لهذه الآثار القديمة في وايت ساندز في ولاية نيو مكسيكو في عام 2021، وسط الكثير من الرهبة و((أكثر من القليل)) من الشك. والآن، أجرى فريق يضم بعض العلماء أنفسهم عمليات تأريخ أكثر صرامة، ما يؤكد النتيجة المثيرة للجدل.
وأشارت المجلة إلى أنه يبدو الآن أكثر احتمالًا من أي وقت مضى أن البشر كانوا موجودين بالفعل في ما يعرف الآن بأمريكا الشمالية خلال العصر الجليدي الأقصى الأخير.
وقال الجيولوجي، جيف بيجاتي، من هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS): ((كان رد الفعل الفوري في بعض دوائر المجتمع الأثري هو أن دقة تأريخنا لم تكن كافية لتقديم ادعاء غير عادي بأن البشر كانوا موجودين في أمريكا الشمالية خلال الحد الأقصى الجليدي الأخير)).
وأضاف بيجاتي أن التأريخ الأصلي، الذي وجد آثار الأقدام التي يعود تاريخها إلى ما بين 21000 و23000 سنة مضت، استند إلى التأريخ بالكربون المشع لبذور نبات مائي يسمى Ruppia cirrhosa - عشب الخندق الحلزوني - الذي تم العثور عليه مدمجًا في المطبوعات المتحجرة.
وقالت كاثلين سبرينغر، المؤلفة الرئيسية المشاركة في الدراسة: ((خلال قيامنا بالعمل كنا نمضي قدمًا لاختبار نتائجنا باستخدام خطوط متعددة من الأدلة)).
وأضافت: ((كنا واثقين بأعمارنا الأصلية، فضلاً عن الأدلة الجيولوجية والهيدرولوجية والطبقية القوية، لكننا كنا نعلم أن التحكم الزمني المستقل كان بالغ الأهمية)).

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