أقدام بشرية عمرها 21 ألف عام

(MENAFN
- Al Watan) أكد باحثون أن آثار أقدام البشر المنتشرة عبر ما يعرف الآن بصحراء نيو مكسيكو، عمرها أكثر من 21 ألف عام.
وذكرت مجلة علمية أنه تم الكشف عن العصر الجليدي لهذه الآثار القديمة في وايت ساندز في ولاية نيو مكسيكو في عام 2021، وسط الكثير من الرهبة و((أكثر من القليل)) من الشك. والآن، أجرى فريق يضم بعض العلماء أنفسهم عمليات تأريخ أكثر صرامة، ما يؤكد النتيجة المثيرة للجدل.
وأشارت المجلة إلى أنه يبدو الآن أكثر احتمالًا من أي وقت مضى أن البشر كانوا موجودين بالفعل في ما يعرف الآن بأمريكا الشمالية خلال العصر الجليدي الأقصى الأخير.
وقال الجيولوجي، جيف بيجاتي، من هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS): ((كان رد الفعل الفوري في بعض دوائر المجتمع الأثري هو أن دقة تأريخنا لم تكن كافية لتقديم ادعاء غير عادي بأن البشر كانوا موجودين في أمريكا الشمالية خلال الحد الأقصى الجليدي الأخير)).
وأضاف بيجاتي أن التأريخ الأصلي، الذي وجد آثار الأقدام التي يعود تاريخها إلى ما بين 21000 و23000 سنة مضت، استند إلى التأريخ بالكربون المشع لبذور نبات مائي يسمى Ruppia cirrhosa - عشب الخندق الحلزوني - الذي تم العثور عليه مدمجًا في المطبوعات المتحجرة.
وقالت كاثلين سبرينغر، المؤلفة الرئيسية المشاركة في الدراسة: ((خلال قيامنا بالعمل كنا نمضي قدمًا لاختبار نتائجنا باستخدام خطوط متعددة من الأدلة)).
وأضافت: ((كنا واثقين بأعمارنا الأصلية، فضلاً عن الأدلة الجيولوجية والهيدرولوجية والطبقية القوية، لكننا كنا نعلم أن التحكم الزمني المستقل كان بالغ الأهمية)).
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