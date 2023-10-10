محمد الحاج حسن مديرا إداريا لفنادق ومنتجعات ويندام في السعودية

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت فنادق ومنتجعات ويندام، -أكبر شركة امتياز فندقي على مستوى العالم مع مجموعة متميزة من الفنادق تضم ما يقارب 9,100 فندق في 95 دولة-، اليوم عن تعيين محمد الحاج حسن مديرًا إدارياً لسوق المملكة العربية السعودية، حيث سيتولى من منصبه الجديد، مهمة قيادة إستراتيجية النمو للشركة في المملكة، وتحقيق التميز التشغيلي عبر جميع ممتلكاتها ودعم ملاك العقارات.
هذا، ومن منصبه الجديد كمدير إداري لسوق المملكة العربية السعودية سيلعب محمد الحاج حسن دورًا أساسياً في تحقيق أهداف مجموعة ويندام في المملكة، وسيشرف على تنفيذ الاستراتيجيات التشغيلية لمجموعة من الفنادق تضم 14 فندقاً موزعين على كافة أنحاء المملكة، كما سيواصل العمل على المشاريع القائمة وتلك قيد التطوير بالتعاون مع ملاك العقارات، بالإضافة إلى ذلك، سيعمل بشكل قريب مع فرق القيادة الوظيفية في تركيا والشرق الأوسط وإفريقيا، بهدف التركيز على زيادة عدد الغرف، تعزيز الاحتفاظ بالممتلكات، ضمان الجودة، رفع مستوى رضا النزلاء، وتحسين مساهمة العلامة التجارية.
ويذكر أن السيد محمد الحاج حسن يتمتع بخبرة واسعة في مجال الضيافة، و يمتلك مسيرة مهنية تمتد لأكثر من 25 عامًا تقلّد فيها مناصب قيادية في قطاع الضيافة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث شغل قبل انضمامه لفنادق ومنتجعات ويندام منصب مدير عام لخمس فنادق تابعة لمجموعة أكور الفندقية، وسابقًا شغل منصب نائب الرئيس الإقليمي لفنادق روتانا.
وتعليقاً على هذا التعيين، قال السيد بانوس لوباسيس، المدير الإداري لسوق الشرق الأوسط وإفريقيا لدى فنادق ومنتجعات ويندام: "إن خبرة السيد محمد الحاج حسن الواسعة في قطاع الضيافة تؤهله بشكل كبير لهذا المنصب القيادي ضمن مجموعتنا في سوق المملكة العربية السعودية، حيث سيستكمل العمل الرائع الذي يقوم به فريقنا في المنطقة، ونتطلع لإسهاماته الإيجابية الذي سيقدمها من خلال منصبه القيادي الجديد و يحقق المزيد من الإنجازات لمجموعتنا في هذه السوق".
ومن جانبه، قال محمد الحاج حسن، المدير الإداري المعين حديثاً لسوق المملكة العربية السعودية: " إن الانضمام لويندام في وسط مشهد الضيافة النابض بالحياة في المملكة العربية السعودية فرصة هائلة بالنسبة لي لتمثيل العلامة التجارية ودعم فريق ويندام في تعزيز توسعه، ونظرًا لفرص النمو الكبيرة التي توفرها المملكة حاليًا، والتي تتمثل في الاهتمام المتزايد للشباب، فإننا وبفضل محفظة أعمالنا، ومكانتنا في السوق الوسطى، نعتبر أنفسنا من المجموعات الفندقية الأوفر حظاً لدعم النمو الذي تشهده المملكة."
يعتبر قطاع الضيافة من القطاعات الواعدة التي تتطور بشكل كبير في المملكة العربية السعودية، وتسهم فنادق ومنتجعات ويندام في جعل السفر الفندقي متاحًا للجميع من خلال تقديم تجارب استثنائية بأسعار مناسبة للمسافرين في جميع أنحاء العالم، كما التزام الشركة بتقديم خدمة عالية الجودة لا يقتصر على إعادة تعريف الطريقة التي يستمتع بها الناس بتجربة الإقامة الفندقية، بل يسهم أيضًا في تطوير مشهد الضيافة والسياحة في المملكة.
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