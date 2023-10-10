محمد الحاج حسن مديرا إداريا لفنادق ومنتجعات ويندام في السعودية

MENAFN - Al Watan) أعلنت فنادق ومنتجعات ويندام، -أكبر شركة امتياز فندقي على مستوى العالم مع مجموعة متميزة من الفنادق تضم ما يقارب 9,100 فندق في 95 دولة-، اليوم عن تعيين محمد الحاج حسن مديرًا إدارياً لسوق المملكة العربية السعودية، حيث سيتولى من منصبه الجديد، مهمة قيادة إستراتيجية النمو للشركة في المملكة، وتحقيق التميز التشغيلي عبر جميع ممتلكاتها ودعم ملاك العقارات.

هذا، ومن منصبه الجديد كمدير إداري لسوق المملكة العربية السعودية سيلعب محمد الحاج حسن دورًا أساسياً في تحقيق أهداف مجموعة ويندام في المملكة، وسيشرف على تنفيذ الاستراتيجيات التشغيلية لمجموعة من الفنادق تضم 14 فندقاً موزعين على كافة أنحاء المملكة، كما سيواصل العمل على المشاريع القائمة وتلك قيد التطوير بالتعاون مع ملاك العقارات، بالإضافة إلى ذلك، سيعمل بشكل قريب مع فرق القيادة الوظيفية في تركيا والشرق الأوسط وإفريقيا، بهدف التركيز على زيادة عدد الغرف، تعزيز الاحتفاظ بالممتلكات، ضمان الجودة، رفع مستوى رضا النزلاء، وتحسين مساهمة العلامة التجارية.

ويذكر أن السيد محمد الحاج حسن يتمتع بخبرة واسعة في مجال الضيافة، و يمتلك مسيرة مهنية تمتد لأكثر من 25 عامًا تقلّد فيها مناصب قيادية في قطاع الضيافة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث شغل قبل انضمامه لفنادق ومنتجعات ويندام منصب مدير عام لخمس فنادق تابعة لمجموعة أكور الفندقية، وسابقًا شغل منصب نائب الرئيس الإقليمي لفنادق روتانا.

وتعليقاً على هذا التعيين، قال السيد بانوس لوباسيس، المدير الإداري لسوق الشرق الأوسط وإفريقيا لدى فنادق ومنتجعات ويندام: "إن خبرة السيد محمد الحاج حسن الواسعة في قطاع الضيافة تؤهله بشكل كبير لهذا المنصب القيادي ضمن مجموعتنا في سوق المملكة العربية السعودية، حيث سيستكمل العمل الرائع الذي يقوم به فريقنا في المنطقة، ونتطلع لإسهاماته الإيجابية الذي سيقدمها من خلال منصبه القيادي الجديد و يحقق المزيد من الإنجازات لمجموعتنا في هذه السوق".

ومن جانبه، قال محمد الحاج حسن، المدير الإداري المعين حديثاً لسوق المملكة العربية السعودية: " إن الانضمام لويندام في وسط مشهد الضيافة النابض بالحياة في المملكة العربية السعودية فرصة هائلة بالنسبة لي لتمثيل العلامة التجارية ودعم فريق ويندام في تعزيز توسعه، ونظرًا لفرص النمو الكبيرة التي توفرها المملكة حاليًا، والتي تتمثل في الاهتمام المتزايد للشباب، فإننا وبفضل محفظة أعمالنا، ومكانتنا في السوق الوسطى، نعتبر أنفسنا من المجموعات الفندقية الأوفر حظاً لدعم النمو الذي تشهده المملكة."

يعتبر قطاع الضيافة من القطاعات الواعدة التي تتطور بشكل كبير في المملكة العربية السعودية، وتسهم فنادق ومنتجعات ويندام في جعل السفر الفندقي متاحًا للجميع من خلال تقديم تجارب استثنائية بأسعار مناسبة للمسافرين في جميع أنحاء العالم، كما التزام الشركة بتقديم خدمة عالية الجودة لا يقتصر على إعادة تعريف الطريقة التي يستمتع بها الناس بتجربة الإقامة الفندقية، بل يسهم أيضًا في تطوير مشهد الضيافة والسياحة في المملكة.

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