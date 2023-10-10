انخفاض مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 12.2% خلال أغسطس

(MENAFN
- Al Watan) كشف تقرير الهيئة العامة للإحصاء عن انخفاض مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 12.2% خلال شهر أغسطس 2023م مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، وعلى الرغم من استمرار نشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز في الارتفاع، إلا أن تأثير الانخفاض الذي شهده نشاط التعدين واستغلال المحاجر خلال شهر أغسطس 2023م، قد ساهم بشكل مباشر في انخفاض المؤشر العام بسبب وزنه المرتفع في المؤشر.
وبحسب التقريرفقد سجل مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي انخفاضًا سنويًا قدره 12.2% خلال شهر أغسطس من العام الحالي، مواصلاً بذلك التباطؤ في معدلات نموه التي بلغت ذروة ارتفاعها في بداية عام 2022م مدعومة بمعدلات نمو أنشطة التعدين واستغلال المحاجر وأنشطة الصناعة التحويلية في ذلك العام.
وبنظرة أكثر قربًا على اتجاه حركة معدل النمو السنوي في الرقم القياسي للإنتاج الصناعي خلال عام 2023م، استمرار التباطؤ التدريجي في أدائه متأثراً بشكل مباشر بنشاط التعدين واستغلال المحاجر.
وبلغت الأهمية النسبية لأنشطة التعدين واستغلال المحاجر، والصناعة التحويلية، وإمدادات الكهرباء والغاز 74.5 % و22.6 % و2.9 % على التوالي. وبالتالي، فإن اتجاهات مؤشر الإنتاج الصناعي في نشاط التعدين واستغلال المحاجر تهيمن على الاتجاه العام في الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، وتشير نتائج شهر أغسطس 2023م إلى انخفاض الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 19.3% مقارنةً بنفس الشهر من عام 2022م، حيث خفضت المملكة العربية السعودية إنتاجها النفطي في شهر أغسطس من العام الحالي ليصل إلى 8 ملايين برميل يومياً.
من جانب آخر فقد استمر نشاط الصناعة التحويلية في الارتفاع، حيث ارتفع بنسبة 4.6% كما حقق نشاط إمدادات الكهرباء والغاز ارتفاًعا بنسبة 21.5% وذلك مقارنة بشهر أغسطس 2022م.
وقد أشارت النتائج إلى انخفاض الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي بنسبة 0.3% مقارنة بشهر يوليو من العام الحالي بتأثير من نشاط التعدين واستغلال المحاجر الذي انخفض بنسبة 1.1% فيما استقر نشاط الصناعة التحويلية عند مستوى أداء الشهر السابق وارتفع نشاط إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 11%، ولكن نظرًا لتدني وزن هذا النشاط في المؤشر لم يكن له تأثير كبير على المؤشر.
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