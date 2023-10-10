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انخفاض مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 12.2% خلال أغسطس

10/10/2023 4:19:05 AM
(MENAFN- Al Watan) كشف تقرير الهيئة العامة للإحصاء عن انخفاض مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 12.2% خلال شهر أغسطس 2023م مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، وعلى الرغم من استمرار نشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز في الارتفاع، إلا أن تأثير الانخفاض الذي شهده نشاط التعدين واستغلال المحاجر خلال شهر أغسطس 2023م، قد ساهم بشكل مباشر في انخفاض المؤشر العام بسبب وزنه المرتفع في المؤشر.
وبحسب التقريرفقد سجل مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي انخفاضًا سنويًا قدره 12.2% خلال شهر أغسطس من العام الحالي، مواصلاً بذلك التباطؤ في معدلات نموه التي بلغت ذروة ارتفاعها في بداية عام 2022م مدعومة بمعدلات نمو أنشطة التعدين واستغلال المحاجر وأنشطة الصناعة التحويلية في ذلك العام.
وبنظرة أكثر قربًا على اتجاه حركة معدل النمو السنوي في الرقم القياسي للإنتاج الصناعي خلال عام 2023م، استمرار التباطؤ التدريجي في أدائه متأثراً بشكل مباشر بنشاط التعدين واستغلال المحاجر.
وبلغت الأهمية النسبية لأنشطة التعدين واستغلال المحاجر، والصناعة التحويلية، وإمدادات الكهرباء والغاز 74.5 % و22.6 % و2.9 % على التوالي. وبالتالي، فإن اتجاهات مؤشر الإنتاج الصناعي في نشاط التعدين واستغلال المحاجر تهيمن على الاتجاه العام في الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، وتشير نتائج شهر أغسطس 2023م إلى انخفاض الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 19.3% مقارنةً بنفس الشهر من عام 2022م، حيث خفضت المملكة العربية السعودية إنتاجها النفطي في شهر أغسطس من العام الحالي ليصل إلى 8 ملايين برميل يومياً.
من جانب آخر فقد استمر نشاط الصناعة التحويلية في الارتفاع، حيث ارتفع بنسبة 4.6% كما حقق نشاط إمدادات الكهرباء والغاز ارتفاًعا بنسبة 21.5% وذلك مقارنة بشهر أغسطس 2022م.
وقد أشارت النتائج إلى انخفاض الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي بنسبة 0.3% مقارنة بشهر يوليو من العام الحالي بتأثير من نشاط التعدين واستغلال المحاجر الذي انخفض بنسبة 1.1% فيما استقر نشاط الصناعة التحويلية عند مستوى أداء الشهر السابق وارتفع نشاط إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 11%، ولكن نظرًا لتدني وزن هذا النشاط في المؤشر لم يكن له تأثير كبير على المؤشر.

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