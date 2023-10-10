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الضريبة والجمارك تدعو لعدم الاستجابة للرسائل الاحتيالية

10/10/2023 4:19:05 AM
(MENAFN- Al Watan) دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مكلفيها وعملائها إلى عدم الاستجابة لأي رسائل ترد إليهم تدّعي وجود مبالغ استرداد أو مستحقات مالية لدى الهيئة، أو تسعى للحصول على البيانات الشخصية أو المصرفية.
وأوضحت الهيئة أن مثل هذه الممارسات والعمليات الاحتيالية تستهدف الحصول على البيانات الشخصية والمصرفية من خلال رسائل نصية مشبوهة تزعم استقبال طلبات استرداد مبالغ مدفوعة للهيئة، وتطلب الدخول على روابط إلكترونية لتقديم المزيد من المعلومات أو البيانات أو تعبئة نماذج بيانات، مؤكدةً أن الهيئة لا تقوم بطلب الدخول على روابط في رسائلها، كما أنها لا تطلب معلومات البطاقات المصرفية لغرض السداد إلا من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة وتطبيق ZATCA للهواتف الذكية فقط.
ودعت الهيئة مكلفيها وعملائها إلى ضرورة التأكد من استخدام قنوات التواصل الخاصة بالهيئة، وذلك من خلال الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على منصة (X) (@Zatca_Care) أو من خلال البريد الإلكتروني أو المحادثات الفورية عبرموقع الهيئة مؤكدةً أنها تستقبل من خلال هذه القنوات جميع الاستفسارات المرتبطة بالتزامات المكلفين والعملاء وجميع الخدمات التي تقدمها.
وأكدت الهيئة على جميع مكلفيها وعملائها أهمية حماية أنفسهم من الاحتيال، والحرص على أمن معلوماتهم المصرفية والشخصية وذلك بعدم الاستجابة للرسائل الواردة من جهات تنتحل اسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إلى جانب ضرورة التحقق من مصدر الرسائل العشوائية الواردة إليهم قبل الضغط على الروابط، وذلك للمحافظة على بياناتهم الشخصية، وعدم الوقوع ضحيةً للاحتيال.

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