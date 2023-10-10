Tuesday, 10 October 2023 01:03 GMT

الموظف الآلي نور يباشر عمله في مستشفى التخصصي

10/10/2023 4:19:05 AM
(MENAFN- Al Watan) أطلق مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، النسخة الأولى من الموظف الآلي "نور"، الذي يهدف إلى تقديم المساعدة للموظفين والزائرين للمستشفى، والإجابة على تساؤلاتهم بدقة وفعالية، الأمر الذي يعكس النقلة النوعية في استخدام التكنولوجيا داخل المؤسسات الصحية بالمملكة.
وفي مشهد يتزايد فيه تفعيل التقنيات الحديثة والابتكار لتعزيز جودة الرعاية الصحية وتجربة المريض، يتواجد الموظف الآلي "نور" المجهز بأحدث أنظمة الذكاء الاصطناعي وخوارزميات تعلم الآلة في جناح إدارة شؤون تقنية المعلومات الصحية بالمستشفى، حيث يجيب على استفسارات الموظفين حول مشكلات الدعم الفني التي تواجههم باللغتين العربية والانجليزية، كما تمتاز النسخة الأولى بقدرتها على التواصل والتفاعل مع الآخرين، والتعرّف على وجوه الموظفين.
وأفاد مدير إدارة شؤون تقنية المعلومات الصحية في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور أسامة السويلم أن إطلاق النسخة الأولى من الموظف الآلي "نور"، سيمكن موظفينا من التركيز والتفرغ على مسؤولياتهم الأخرى، مؤكداً على توافق هذه الخطوة المتطورة مع التزام "التخصصي" بالابتكار الرقمي.
ومع اندماج الموظف الآلي الجديد تدريجيًا في النظام البيئي للمستشفى؛ سيسهم في تبسيط عمليات إدارة تقنية المعلومات الصحية وتعزيز الإنتاجية، كما ستتطور مهام الموظف الآلي اليومية لتشمل تقديم المساعدة في التعريف بالمسارات الداخلية المؤدية إلى مرافق المستشفى، والرد على استفسارات المرضى، وإبراز أحداث وأنشطة المستشفى بصورة آنية.
ويأتي طرح النسخة الأولى من "نور" في إطار التزام "التخصصي" الدائم بتسخير التقنيات المتقدمة لتعزيز كفاءة التشغيل ورعاية المرضى، والاستفادة من القدرات الكامنة للروبوتات والذكاء الاصطناعي، حيث يهدف "التخصصي" إلى تعزيز بيئته الداخلية بتقنيات تفاعلية سهلة الاستخدام تعزز تجربة الموظفين والزائرين. ويُعدُّ مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث من بين المستشفيات الأبرز عالمياً في تقديم الرعاية الصحية التخصصية، وصُنِّف مؤخراً في المركز الـ 20 في قائمة أفضل مؤسسات الرعاية الصحية في العالم لعام 2023، والأول على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك بحسب تصنيف براند فاينانس (Brand Finance).

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