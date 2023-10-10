Tuesday, 10 October 2023 01:03 GMT

تصميم يقتل 1000 طائر

10/10/2023 4:19:04 AM
(MENAFN- Al Watan) تسبب تصميم هندسي لأحد المباني في شيكاغو بأمريكا، في مقتل نحو 1000 طائر في ليلة واحدة، بعدما اصطدمت بالنوافذ الخارجية لقاعة معارض. وذكرت التقارير، أنه عثر عليها مقتولة في الباحة الخارجية لمركز ((أم سي كورميك بليس)).
وذكر تقرير ((إنسايدر)) أن الطيور لا تستطيع رؤية الزجاج الشفاف أو العاكس، ولا تدرك أنها تواجه حاجزًا قاتلًا وحينما ترى النباتات أو الأشجار من النوافذ أو انعكاسها فيها، تتوجه الطيور نحوها، ما يؤدي إلى موتها، كما أن الأضواء الساطعة من المباني تجذب الطيور وتربكها، ما يؤدي إلى اصطدامها بالنوافذ أو تحلق الطيور حول الأضواء حتى تموت من الإرهاق. ووفق التقرير، كانت الظروف مواتية لموجة ضخمة من هجرة الطيور نحو الجنوب في شيكاغو مساء الأربعاء، ولا سيما فوق شيكاغو.

MENAFN10102023000089011017ID1107218711

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث