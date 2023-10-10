تصميم يقتل 1000 طائر

(MENAFN
- Al Watan) تسبب تصميم هندسي لأحد المباني في شيكاغو بأمريكا، في مقتل نحو 1000 طائر في ليلة واحدة، بعدما اصطدمت بالنوافذ الخارجية لقاعة معارض. وذكرت التقارير، أنه عثر عليها مقتولة في الباحة الخارجية لمركز ((أم سي كورميك بليس)).
وذكر تقرير ((إنسايدر)) أن الطيور لا تستطيع رؤية الزجاج الشفاف أو العاكس، ولا تدرك أنها تواجه حاجزًا قاتلًا وحينما ترى النباتات أو الأشجار من النوافذ أو انعكاسها فيها، تتوجه الطيور نحوها، ما يؤدي إلى موتها، كما أن الأضواء الساطعة من المباني تجذب الطيور وتربكها، ما يؤدي إلى اصطدامها بالنوافذ أو تحلق الطيور حول الأضواء حتى تموت من الإرهاق. ووفق التقرير، كانت الظروف مواتية لموجة ضخمة من هجرة الطيور نحو الجنوب في شيكاغو مساء الأربعاء، ولا سيما فوق شيكاغو.
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