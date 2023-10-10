Tuesday, 10 October 2023 01:03 GMT

انهيار ثلجي يقتل متسلقين

10/10/2023 4:19:04 AM
(MENAFN- Al Watan) أسفر انهيار ثلجي في جبل شيشابانغما (جنوب غرب الصين)، وهو أحد أعلى الجبال في العالم، عن مقتل شخصين على الأقل، هما متسلقان من الولايات المتحدة ونيبال، وفقدان اثنين آخرين، بحسب ما أفاد منظمو المهمة لوكالة فرانس برس الأحد.
يبلغ ارتفاع هذا الجبل في سلسلة جبال الهملايا 8027 مترًا، ويقع في التيبت.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الانهيار الثلجي وقع السبت ((على ارتفاع يتراوح بين 7600 و8000 متر)).
وأضافت الوكالة التي لم تحدد هوية الضحايا ((أدى الانهيار الثلجي إلى مقتل متسلق أمريكي وآخر نيبالي، وفقدان متسلق أمريكي وآخر نيبالي، كما أصيب متسلق نيبالي بجروح خطيرة)).
ووفق منظمي الرحلة، توفيت متسلقة الجبال الأمريكية آنا غوتو، فيما مواطنتها جينا ماري في عداد المفقودين.
وكانتا تتنافسان لنيل لقب أول أمريكية تتسلق جميع القمم الـ14 التي يزيد ارتفاعها على 8000 متر.

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