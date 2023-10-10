انهيار ثلجي يقتل متسلقين

(MENAFN
- Al Watan) أسفر انهيار ثلجي في جبل شيشابانغما (جنوب غرب الصين)، وهو أحد أعلى الجبال في العالم، عن مقتل شخصين على الأقل، هما متسلقان من الولايات المتحدة ونيبال، وفقدان اثنين آخرين، بحسب ما أفاد منظمو المهمة لوكالة فرانس برس الأحد.
يبلغ ارتفاع هذا الجبل في سلسلة جبال الهملايا 8027 مترًا، ويقع في التيبت.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الانهيار الثلجي وقع السبت ((على ارتفاع يتراوح بين 7600 و8000 متر)).
وأضافت الوكالة التي لم تحدد هوية الضحايا ((أدى الانهيار الثلجي إلى مقتل متسلق أمريكي وآخر نيبالي، وفقدان متسلق أمريكي وآخر نيبالي، كما أصيب متسلق نيبالي بجروح خطيرة)).
ووفق منظمي الرحلة، توفيت متسلقة الجبال الأمريكية آنا غوتو، فيما مواطنتها جينا ماري في عداد المفقودين.
وكانتا تتنافسان لنيل لقب أول أمريكية تتسلق جميع القمم الـ14 التي يزيد ارتفاعها على 8000 متر.
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