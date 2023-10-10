Tuesday, 10 October 2023 01:02 GMT

Apple تنهي دعم ساعتها الذهبية

10/10/2023 4:19:04 AM
(MENAFN- Al Watan) نأوقفت أبل دعمها تمامًا لساعتها المصنوعة بالكامل من الذهب الخالص عيار 18، والتي أصدرتها الشركة في عام 2015، وبيعت بقيمة 17 ألف دولار وقت نزولها للأسواق.
وجاء إيقاف الدعم هذه المرة كاملًا بعدما أوقفت أبل تحديثات واجهة الساعة منذ 2018، غير أن مراكز أبل كانت تستقبل الساعة بشكل اعتيادي لإصلاح أي عيوب أو أعطال على مستوى العتاد الداخلي للساعة.
ووفقًا لتقرير بلومبيرج فقد باعت أبل بضعة عشر ألفًا من الساعة الذهبية منذ إطلاقها في 2015، وكان من المفترض أن يستمر دعم الساعة طويلًا باعتبار سعرها الكبير ونوعية المشتريين، إلا أن إيقاف تصنيع قطع الغيار بسبب قدم إصدار الساعة، حال دون استمرارية تقديم الدعم أو التصليح، ليبقى الأثرياء الذين حصلوا على تلك النسخة عالقين مع ساعاتهم لتنتقل بعد فترة وجيزة من سوق الساعات الذكية إلى سوق هواة جمع التحف.
ولم تكرر أبل إصدار نسخة ذهبية حقيقة في أي من النسخ الـ8 التالية لتلك النسخة، واتجهت لاستخدام المواد الاعتيادية مثل الستانليس أو التيتانيوم، وطلاء بعضها باللون الذهبي، دون طرح إصدارات من المعادن النفيسة في الأسواق.

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