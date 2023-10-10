تحالف Salt Edge و Seapay لتمكين الشركات السعودية من الاستفادة من أنظمة وحلول البنوك المفتوحة

Salt Edge and SeaPay to empower Saudi Arabian merchants with open banking solutions

ستمنح شركتا Salt Edge وSeaPay التجار السعوديين إمكانية الوصول إلى البيانات في 5000 بنك في جميع أنحاء الشرق الأوسط والعالم، مدعومة بالخدمات المصرفية المفتوحة.

- إيليا دراجان، كبير مسؤولي المنتجات في Salt Edge

RIYADH, SAUDI ARABIA, October 10, 2023 /EINPresswire / -- الرياض، المملكة العربية السعودية و في خطوة هامة نحو تطوير التكنولوجيا الرقمية والخدمات المصرفية المفتوحة في المملكة العربية السعودية، أعلنت شركة SeaPay، وهي مزود رائد لحلول الدفع عبر القنوات المتعددة، عن شراكة استراتيجية مع Salt Edge، وهي شركة تكنولوجيا مالية شهيرة. و يهدف هذا التعاون إلى تزويد التجار المحليين في المملكة العربية السعودية بحلول مصرفية مفتوحة مبتكرة، تتماشى مع رؤية البنك المركزي السعودي لبيئة أعمال مزدهرة.

ولما اكتسب المصرفية المفتوح زخماً بفضل الفائدة الكبيرة التي سوف تعود على التجار وتسهيل التعاملات المالية. فإن البنك المركزي السعودي يدرك أهمية الخدمات المصرفية المفتوحة في دعم الأعمال التجارية المحلية ويعمل بنشاط على تطوير إطار تنظيمي شامل. لقد أسفر هذا النهج الاستباقي بالفعل عن نتائج إيجابية، وجذب لاعبين أقوياء في مجال التكنولوجيا المالية وتعزيز الشراكات المثمرة.

تمثل الشراكة بين Salt Edge و SeaPay شهادة على القوة التحويلية للتكنولوجيا المالية. حيث تلتزم SeaPay، والتي تستفيد من إرثها كنظام محاسبي، بتوفير حلول دفع رقمية آمنة للتجار المحليين. من خلال هذه الشراكة، ستمنح SeaPay التجار الوصول إلى البيانات المالية مع البنوك في جميع أنحاء الشرق الأوسط وفي جميع أنحاء العالم من خلال واجهة برمجة تطبيقات واحدة(API). وهذا يلغي الحاجة إلى التواصل مع العديد من البنوك بشكل فردي، مما يؤدي إلى تبسيط عملية الدفع.

كما أن عملاء SeaPay سوف يستفيدون أيضًا من طريقة دفع إضافية آمنة وفورية وفعالة من حيث التكلفة بمجرد إصدار الإطار التنظيمي لإنشاء الدفع في إطار الخدمات المصرفية المفتوحة في الربع الأخير من عام 2023.

تقدم Salt Edge، التي تتمتع بخبرة تزيد عن عقد من العمل المصرفي المفتوح، خدمات التكنولوجيا المالية لمختلف القطاعات، بما في ذلك البنوك والمقرضين وشركات المحاسبة والشركات. نجحت الشركة في تسهيل الامتثال والاتصال بأكثر من 5000 قناة مصرفية في جميع أنحاء أوروبا. حيث يؤكد توسعها الأخير في المملكة العربية السعودية والأردن على الطلب المتزايد على التمويل المفتوح في المنطقة.

"قال محمد زهدي كبير مسؤولي الأعمال في SeaPay، يسعدني الإعلان عن شراكتنا مع Salt Edge، الشركة الرائدة عالميًا في الحلول المصرفية المفتوحة. يمثل هذا التعاون علامة فارقة في مهمتنا لتمكين التجار السعوديين من خلال حلول الدفع المتطورة. مع الإرث الموثوق به لنظام معلومات البحر العربي، نحن على ثقة من أن هذه الشراكة ستحدث ثورة في كيفية تعامل الشركات في منطقتنا مع المدفوعات والمعاملات المالية. جنبا إلى جنب مع Salt Edge، نتطلع إلى تعزيز نمو ونجاح الشركات المحلية في المملكة العربية السعودية. "

في نفس السياق، أعربت إيليا دراغان، كبيرة مسؤولي المنتجات في Salt Edge، عن حماسها للتعاون، قائلة: "إن فرصة الشروع في هذه الرحلة المصرفية المفتوحة في المملكة العربية السعودية مع شريك رائع مثل SeaPay توفر لـ Salt Edge دافعًا هائلاً لفتح الإمكانات اللامحدودة لهذه الظاهرة. ونعتقد اعتقادا راسخا بأن هذا التعاون سيكون له تأثير كبير على النظام البيئي التجاري في المملكة العربية السعودية ".

تتمثل مهمة SeaPay في تمكين الشركات المحلية من خلال حلول الدفع الرقمية، وتعد هذه الشراكة مع Salt Edge بأن تغير قواعد اللعبة في تحقيق هذه المهمة. إن دمج المعرفة المحلية والتكنولوجيا المالية المتطورة لديه القدرة على إحداث ثورة في كيفية تعامل الشركات في المملكة العربية السعودية مع المدفوعات والمعاملات المالية.

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حول شركة Salt Edge:

تعد Salt Edge منصة لواجهة برمجة التطبيقات المالية توفر حلولًا لـ PSD2 والمصرفية المفتوحة للأعمال. تعمل الشركة على جبهتين رئيسيتين: توفير وصول طرف ثالث إلى قنوات البنوك من خلال بوابة موحدة وتطوير التكنولوجيا لمساعدة البنوك في الامتثال لمتطلبات التنظيم القانوني. تحمل Salt Edge شهادة ISO 27001 وتحتوي على ترخيص AISP بموجب PSD2. يربط الشبكة الواسعة للشركة أكثر من 5000 مؤسسة مالية في أكثر من 50 دولة. تم اعتراف Salt Edge كشركة أداء قوي في تقرير The Forrester Wave TM: Open Banking Intermediaries 2023.

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Anna Popovici

Salt Edge

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