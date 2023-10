تحالف Salt Edge و Seapay لتمكين الشركات السعودية من الاستفادة من أنظمة وحلول البنوك المفتوحة

Salt Edge and SeaPay to empower Saudi Arabian merchants with open banking solutions

ستمنح شركتا Salt Edge وSeaPay التجار السعوديين إمكانية الوصول إلى البيانات في 5000 بنك في جميع أنحاء الشرق الأوسط والعالم، مدعومة بالخدمات المصرفية المفتوحة.

- إيليا دراجان، كبير مسؤولي المنتجات في Salt Edge

RIYADH, SAUDI ARABIA, October 10, 2023 /EINPresswire / -- الرياض، المملكة العربية السعودية و في خطوة هامة نحو تطوير التكنولوجيا الرقمية والخدمات المصرفية المفتوحة في المملكة العربية السعودية، أعلنت شركة SeaPay، وهي مزود رائد لحلول الدفع عبر القنوات المتعددة، عن شراكة استراتيجية مع Salt Edge، وهي شركة تكنولوجيا مالية شهيرة. و يهدف هذا التعاون إلى تزويد التجار المحليين في المملكة العربية السعودية بحلول مصرفية مفتوحة مبتكرة، تتماشى مع رؤية البنك المركزي السعودي لبيئة أعمال مزدهرة.

ولما اكتسب المصرفية المفتوح زخماً بفضل الفائدة الكبيرة التي سوف تعود على التجار وتسهيل التعاملات المالية. فإن البنك المركزي السعودي يدرك أهمية الخدمات المصرفية المفتوحة في دعم الأعمال التجارية المحلية ويعمل بنشاط على تطوير إطار تنظيمي شامل. لقد أسفر هذا النهج الاستباقي بالفعل عن نتائج إيجابية، وجذب لاعبين أقوياء في مجال التكنولوجيا المالية وتعزيز الشراكات المثمرة.

تمثل الشراكة بين Salt Edge و SeaPay شهادة على القوة التحويلية للتكنولوجيا المالية. حيث تلتزم SeaPay، والتي تستفيد من إرثها كنظام محاسبي، بتوفير حلول دفع رقمية آمنة للتجار المحليين. من خلال هذه الشراكة، ستمنح SeaPay التجار الوصول إلى البيانات المالية مع البنوك في جميع أنحاء الشرق الأوسط وفي جميع أنحاء العالم من خلال واجهة برمجة تطبيقات واحدة(API). وهذا يلغي الحاجة إلى التواصل مع العديد من البنوك بشكل فردي، مما يؤدي إلى تبسيط عملية الدفع.

كما أن عملاء SeaPay سوف يستفيدون أيضًا من طريقة دفع إضافية آمنة وفورية وفعالة من حيث التكلفة بمجرد إصدار الإطار التنظيمي لإنشاء الدفع في إطار الخدمات المصرفية المفتوحة في الربع الأخير من عام 2023.

تقدم Salt Edge، التي تتمتع بخبرة تزيد عن عقد من العمل المصرفي المفتوح، خدمات التكنولوجيا المالية لمختلف القطاعات، بما في ذلك البنوك والمقرضين وشركات المحاسبة والشركات. نجحت الشركة في تسهيل الامتثال والاتصال بأكثر من 5000 قناة مصرفية في جميع أنحاء أوروبا. حيث يؤكد توسعها الأخير في المملكة العربية السعودية والأردن على الطلب المتزايد على التمويل المفتوح في المنطقة.

"قال محمد زهدي كبير مسؤولي الأعمال في SeaPay، يسعدني الإعلان عن شراكتنا مع Salt Edge، الشركة الرائدة عالميًا في الحلول المصرفية المفتوحة. يمثل هذا التعاون علامة فارقة في مهمتنا لتمكين التجار السعوديين من خلال حلول الدفع المتطورة. مع الإرث الموثوق به لنظام معلومات البحر العربي، نحن على ثقة من أن هذه الشراكة ستحدث ثورة في كيفية تعامل الشركات في منطقتنا مع المدفوعات والمعاملات المالية. جنبا إلى جنب مع Salt Edge، نتطلع إلى تعزيز نمو ونجاح الشركات المحلية في المملكة العربية السعودية. "

في نفس السياق، أعربت إيليا دراغان، كبيرة مسؤولي المنتجات في Salt Edge، عن حماسها للتعاون، قائلة: "إن فرصة الشروع في هذه الرحلة المصرفية المفتوحة في المملكة العربية السعودية مع شريك رائع مثل SeaPay توفر لـ Salt Edge دافعًا هائلاً لفتح الإمكانات اللامحدودة لهذه الظاهرة. ونعتقد اعتقادا راسخا بأن هذا التعاون سيكون له تأثير كبير على النظام البيئي التجاري في المملكة العربية السعودية ".

تتمثل مهمة SeaPay في تمكين الشركات المحلية من خلال حلول الدفع الرقمية، وتعد هذه الشراكة مع Salt Edge بأن تغير قواعد اللعبة في تحقيق هذه المهمة. إن دمج المعرفة المحلية والتكنولوجيا المالية المتطورة لديه القدرة على إحداث ثورة في كيفية تعامل الشركات في المملكة العربية السعودية مع المدفوعات والمعاملات المالية.

حول شركة Salt Edge:

تعد Salt Edge منصة لواجهة برمجة التطبيقات المالية توفر حلولًا لـ PSD2 والمصرفية المفتوحة للأعمال. تعمل الشركة على جبهتين رئيسيتين: توفير وصول طرف ثالث إلى قنوات البنوك من خلال بوابة موحدة وتطوير التكنولوجيا لمساعدة البنوك في الامتثال لمتطلبات التنظيم القانوني. تحمل Salt Edge شهادة ISO 27001 وتحتوي على ترخيص AISP بموجب PSD2. يربط الشبكة الواسعة للشركة أكثر من 5000 مؤسسة مالية في أكثر من 50 دولة. تم اعتراف Salt Edge كشركة أداء قوي في تقرير The Forrester Wave TM: Open Banking Intermediaries 2023.

