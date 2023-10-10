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الإمارات تحذر النظام السوري من أي تدخل بالحرب الإسرائيلية على غزة

10/10/2023 4:16:16 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- بعثت الإمارات رسائل إلى النظام السوري، في الأيام الأخيرة، حذرت فيها من "أي تدخل من جانب سورية" في الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة أو من شن هجمات ضد إسرائيل من الأراضي السورية، حسبما نقل موقع "واللا" الإلكتروني اليوم، الثلاثاء، عن مصادر مطلعة على هذه الاتصالات.

وأشار "واللا" في تقرير لمراسله في واشنطن، باراك رافيد، إلى أن إدارة بايدن ودول عربية عديدة قلقة جدا من سيناريو تتسع فيه الحرب الإسرائيلية على غزة إلى جبهات أخرى، مثل لبنان أوسورية، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى حرب إقليمية.

وكانت الإمارات قد استأنفت علاقاتها مع النظام السوري بشكل كامل، العام الماضي. وحسب "واللا"، فإن للإمارات التأثير الأكبر على النظام السوري وأكثر من جميع الدول العربية.

ولفت "واللا" إلى أن العلاقات الإماراتية – الإسرائيلية قريبة جدا "وخاصة مع جهاز الأمن الإسرائيلي"، ولذلك بإمكان الإمارات نقل رسائل بسهولة أكبر.

وأفادت المصادر التي تحدثت مع "واللا" بأن الإمارات نقلت الرسائل التحذيرية إلى سورية بواسطة أعلى مستوى، ثم أطلعوا الإدارة الأميركية حول المحادثات مع النظام السوري بشأن غزة.

ورفض مسؤول إماراتي التعقيب على تقرير "واللا"، من دون أن ينفي أو يؤكد مضمونه، لكنه قال إنه لن يعقب على محادثات دبلوماسية مغلقة.

وقال مسؤولان في الإدارة الأميركية إن أحد الأهداف المركزية للسياسة الأميركية، منذ الهجوم الواسع والمفاجئ لمقاتلي حماس من غزة على جنوب إسرائيل، صباح السبت الماضي، هو منع تصعيد في المنطقة واتساع الحرب إلى جبهات أخرى، مثل لبنان وسورية.

وكتب مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، في منصة "إكس"، أمس، "إننا نعمل مع شركائنا في المنطقة كي نحذر أي أحد قد يحاول استغلال الوضع الحالي".

وأصدر بايدن بيانا مشتركا مع قادة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا، جاء فيه أنه "نشدد على أن هذا ليس الوقت بالنسبة لأي جهة معادية لإسرائيل أن تحاول استغلال الوضع".

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