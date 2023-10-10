بريطانيا تعلن مراجعة مساعداتها التنموية للفلسطينيين

MENAFN - Palestine News Network ) لندن/PNN- أعلن نائب رئيس الوزراء البريطاني أوليفر دودن أن بريطانيا تراجع المساعدات التنموية التي تقدمها للفلسطينيين عقب عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة "حماس" على إسرائيل.

وقال دودن: "نراجع حاليا مساعداتنا. إننا بالأساس نمر بعملية صارمة جدا عند تقييم نوع المساعدات التي نقدمها"، مشددا على أنه "من المهم جدا أيضا أن ندرك أنه لا ينبغي لنا أن نجمع إرهابيي حماس في قطاع غزة الذين نفذوا هذه الهجمات مع السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني".

وأضاف: "من المهم أن نفصل بينهما. لكننا طبعا سننظر في المساعدات".

وخصصت المملكة المتحدة 17 مليون جنيه إسترليني (21 مليون دولار) من ميزانية المساعدات التنموية الخارجية للسنة المالية 2023-2024 لدعم الفلسطينيين، وفقا لتقرير صدر في يوليو عن وزارة التنمية الخارجية.

ومن المتوقع أن ترتفع هذه الميزانية إلى 29 مليون جنيه إسترليني في السنة المالية 2024-2025، بحسب الوثيقة.

وجاءت تعليقات دودن في وقت قالت المفوضية الأوروبية إنها "تعيد تقييم" برنامج الدعم للفلسطينيين البالغة قيمته 691 مليون يورو.

المصدر: "أ ف ب"