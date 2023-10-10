الاقتصاد: السلع الأساسية في السوق تكفي المواطنين لمدة ثمانية شهور

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- قالت وزارة الاقتصاد الوطني، أمس الإثنين، إن المخزون التمويني للسلع الأساسية في السوق الفلسطيني يلبي احتياج المواطنين لمدة
ثمانية شهور والطحين ثلاثة شهور بشكل مستمر.
وبينت الوزارة في بيانها أن عملية توريد السلع للسوق مستمرة ، داعية المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الإشاعات بشأن حدوث نقص في السلع والتهافت المبالغ فيه بشراء السلع.
وحذرت الوزارة من إقدام أي تاجر على استغلال حاجة المواطنين أو التلاعب بالأسعار تحت طائلة المسؤولية القانونية وسيتم إيقاع أقصى العقوبات بحق المخالفين.
وشددت الوزارة على أن طواقمها تواصل عملية الرقابة والمتابعة المستمرة لضبط وتنظيم السوق داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي شكوى عبر الرقم المباشر 129.
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