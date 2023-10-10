الاقتصاد: السلع الأساسية في السوق تكفي المواطنين لمدة ثمانية شهور

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- قالت وزارة الاقتصاد الوطني، أمس الإثنين، إن المخزون التمويني للسلع الأساسية في السوق الفلسطيني يلبي احتياج المواطنين لمدةثمانية شهور والطحين ثلاثة شهور بشكل مستمر.

وبينت الوزارة في بيانها أن عملية توريد السلع للسوق مستمرة ، داعية المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الإشاعات بشأن حدوث نقص في السلع والتهافت المبالغ فيه بشراء السلع.

وحذرت الوزارة من إقدام أي تاجر على استغلال حاجة المواطنين أو التلاعب بالأسعار تحت طائلة المسؤولية القانونية وسيتم إيقاع أقصى العقوبات بحق المخالفين.

وشددت الوزارة على أن طواقمها تواصل عملية الرقابة والمتابعة المستمرة لضبط وتنظيم السوق داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي شكوى عبر الرقم المباشر 129.