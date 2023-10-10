مستعمرون يجبرون مزارعين على مغادرة أراضيهم غرب رام الله

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- أجبر مستعمرون، اليوم الثلاثاء، مزارعين على مغادرة أراضيهم في قرية كفر نعمة غرب مدينة رام الله.
وقالت مصادر محلية، إن عددًا من المستعمرين هاجموا المزارعين وقاطفي الزيتون في منطقة وادي حمد التابعة للقرية، وأجبروهم على مغادرة أراضيهم.
يُذكر أن المستعمرين اعتدَوا على قرية الشباب في كفر نعمة، وأطلقوا النار بشكل عشوائي.
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