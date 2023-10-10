مستعمرون يجبرون مزارعين على مغادرة أراضيهم غرب رام الله

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- أجبر مستعمرون، اليوم الثلاثاء، مزارعين على مغادرة أراضيهم في قرية كفر نعمة غرب مدينة رام الله.

وقالت مصادر محلية، إن عددًا من المستعمرين هاجموا المزارعين وقاطفي الزيتون في منطقة وادي حمد التابعة للقرية، وأجبروهم على مغادرة أراضيهم.

يُذكر أن المستعمرين اعتدَوا على قرية الشباب في كفر نعمة، وأطلقوا النار بشكل عشوائي.