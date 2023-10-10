وسائل إعلام إسرائيلية: قد يُعلن اليوم عن تشكيل حكومة طوارئ

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN-أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، بأن تشكيل "حكومة طوارئ" في دولة الاحتلال الإسرائيلي بات قريباً، بعد نضوج الشروط والظروف لذلك.

ونقل موقع "يديعوت أحرونوت" عن مسؤولين سياسيين لم يسمّهم، أن "الظروف باتت مهيأة لتشكيل حكومة طوارئ. الآن ننتظر اجتماع رؤساء الائتلاف الحاكم في وقت لاحق من اليوم".

من جانبه، نقل موقع "معاريف" أن الليلة الماضية شهدت تقدماً كبيراً في الاتصالات بين حزبي "الليكود" و"همحنيه همملختي" (المعسكر الرسمي) بزعامة بني غانتس، لإقامة حكومة طوارئ، قائلاً إنّه "يبدو أنه تم الاتفاق على مختلف الأمور".

وذكر الموقع أن نتنياهو سيجتمع مع رؤساء أحزاب الائتلاف، اليوم الثلاثاء، للتباحث معهم في شروط الاتفاق، ومن المتوقع الإعلان عن حكومة الطوارئ بعد الجلسة.