وسائل إعلام إسرائيلية: قد يُعلن اليوم عن تشكيل حكومة طوارئ

(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN-أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، بأن تشكيل "حكومة طوارئ" في دولة الاحتلال الإسرائيلي بات قريباً، بعد نضوج الشروط والظروف لذلك.
ونقل موقع "يديعوت أحرونوت" عن مسؤولين سياسيين لم يسمّهم، أن "الظروف باتت مهيأة لتشكيل حكومة طوارئ. الآن ننتظر اجتماع رؤساء الائتلاف الحاكم في وقت لاحق من اليوم".
من جانبه، نقل موقع "معاريف" أن الليلة الماضية شهدت تقدماً كبيراً في الاتصالات بين حزبي "الليكود" و"همحنيه همملختي" (المعسكر الرسمي) بزعامة بني غانتس، لإقامة حكومة طوارئ، قائلاً إنّه "يبدو أنه تم الاتفاق على مختلف الأمور".
وذكر الموقع أن نتنياهو سيجتمع مع رؤساء أحزاب الائتلاف، اليوم الثلاثاء، للتباحث معهم في شروط الاتفاق، ومن المتوقع الإعلان عن حكومة الطوارئ بعد الجلسة.
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