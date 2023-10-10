الاحتلال يعلن مقتل قائد قوة (300) خلال الاشتباكات مع مقاومين شمال فلسطين

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN-أعلنت جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن مقتل قائد قوة (300) في جيش الاحتلال خلال الاشتباكات المسلحة مع المقاومين شمال فلسطين المحتلة.

ودارت يوم امس، اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال عند الحدود مع لبنان، تخللها اطلاق قذائف من الجانبين.

ونعى حزب الله، ثلاثة من عناصره جراء استهدافهم من طيران الاحتلال الحربي، جنوب لبنان.