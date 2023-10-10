الاحتلال يعلن مقتل قائد قوة (300) خلال الاشتباكات مع مقاومين شمال فلسطين

(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN-أعلنت جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن مقتل قائد قوة (300) في جيش الاحتلال خلال الاشتباكات المسلحة مع المقاومين شمال فلسطين المحتلة.
ودارت يوم امس، اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال عند الحدود مع لبنان، تخللها اطلاق قذائف من الجانبين.
ونعى حزب الله، ثلاثة من عناصره جراء استهدافهم من طيران الاحتلال الحربي، جنوب لبنان.
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