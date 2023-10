ميدياتك تؤكد التزامها بتعزيز اعتماد شبكات الجيل الخامس والتقنيات المبتكرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, October 10, 2023 /EINPresswire / -- أكدت ميدياتك، الشركة العالمية الرائدة المتخصصة بتصنيع شرائح أشباه الموصلات والتي تدعم أكثر من مليوني جهاز متطور متصل سنوياً، التزامها بتعزيز حضورها في منظومة الهواتف والأجهزة الذكية في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وتسعى ميدياتك إلى تسريع جهود تعاونها مع مصنّعي المعدات الأصلية ومشغلي منظومات الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك بهدف تعزيز اعتماد الحلول الرقمية ودفع النمو في مختلف القطاعات. وسلطت الشركة الرائدة الضوء على هذه المبادرات من خلال سلسلتها الرائدة للنقاشات التقنية التفاعلية، يوميات ميدياتك.وتدعم ميدياتك عدداً من أبرز العلامات التجارية على مستوى العالم، وتلتزم بتقديم الابتكارات المتطورة من خلال أحدث منتجاتها وحلولها للهواتف والأجهزة الذكية والسيارات وحلول الاتصال بالأقمار الصناعية والجيل القادم من الأجهزة القابلة للارتداء وغيرها. وتشتمل محفظة ميدياتك على معالجات Dimensity للهواتف الذكية المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس، وسلسلة معالجات Helio G للهواتف الذكية المخصصة للألعاب والمتوافقة مع شبكات الجيل الرابع، وشرائح Kompanio لأجهزة حواسيب كروم بوك القائمة على معالجات ARM، وشرائح Pentonic لتقنيات أجهزة التلفاز الذكية، وشرائح Genio لإنترنت الأشياء، ومحفظة حلول Filogic لشبكات واي فاي 6\6E و7، ومحفظة Dimensity Auto لتقنيات السيارات المبتكرة، وغيرها.وتعليقاً على هذا الموضوع، قال رامي عثمان، مدير تطوير الأعمال لدى ميدياتك في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "ميدياتك هي شركة بارزة على مستوى العالم في مجال تصنيع أشباه الموصلات، كما تتمتع بمكانة رائدة في مشهد الهواتف الذكية ونقاط الوصول اللاسلكي الثابتة من الجيل الخامس والواي فاي وأجهزة التلفاز وإنترنت الأشياء القائم على الذكاء الاصطناعي. ونسعى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إلى تزويد الشركات المحلية بهذه التقنيات المبتكرة من خلال التعاون مع أبرز اللاعبين في مجال التكنولوجيا والاتصالات، مع تركيز استراتيجيتنا على ثلاثة جوانب رئيسية. وتشمل الشرائح التي نقدمها كلاً من T750 أو T830 5G المخصصة لمعدات مواقع العملاء ونقاط الوصول اللاسلكي الثابتة، وشرائح Filogic لشبكات واي فاي 6 أو 7، حيث توفر خدمات اتصال أسرع بالإنترنت في المنازل والشركات، كما تتيح للشركات المشغلة تحويل وتحسين خدماتهم المتعلقة بنقاط الوصول اللاسلكي الثابتة، بالإضافة إلى تعزيز مفهوم المستهلك حول هذه الخدمات. ونتمتع بمكانة بارزة في مشهد الهواتف الذكية، ونتملك الحصة السوقية الأكبر، ويتمحور تركيزنا حول تقديم مجموعة متنوعة رائدة ومتميزة، وذلك مع الحفاظ على دعم مبادرات التحويل من الهواتف المميزة إلى الهواتف الذكية. ونسعى للارتقاء إلى أبعاد جديدة في مجال إنترنت الأشياء القائم على الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى إجرائنا اختبارات على تقنيات الهواتف المحمولة التي تسهم في تحسين حالات الاستخدام. كما بدأنا باختبار ميزة خفض قدرة شبكات (RedCap 5G)، ونتطلع إلى عقد شراكات مع مشغلي الاتصالات بالأقمار الصناعية وشركات الاتصالات لتزويد منظومة إنترنت الأشياء القائم على الذكاء الاصطناعي بالشبكات غير الأرضية. ونعتزم إطلاق العنان للابتكارات في مجال هندسة الحواسيب وشركات الاتصالات، بالإضافة إلى دعوة الجميع للمشاركة في هذه الرحلة، وذلك في إطار جهودنا لإعادة رسم ملامح الإبداع".واستعرضت ميدياتك خلال الفعالية مجموعة من أحدث شراكاتها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والتي شملت راوتر Airtel 5G CPEالمزود بشريحة T750، وهاتف Xiaomi 13T Pro المزود بمعالج Dimensity +9200، وهاتف Xiaomi 13T المزود بمعالج Dimensity 8200-ULTRA، والحاسوب المحمول HP Chromebook المزود بمعالج Kompanio 1200. وتتضمن الأجهزة الأخرى المدعومة من ميدياتك كل من جهاز Defy Satellite Link من شركة موتورولا، والأجهزة اللوحية TAG Pluto Tab وTAG-Tab 3، والهاتف الذكي المميز Jazz Digit 4G، وجهاز Amazon Echo، والأجهزة المحمولة المخصصة لنقاط البيع Yoco Khumo POS وYoco Neo Touch POS، وغيرهم الكثير.وشهدت الفعالية إجراء جلسات حوار تفاعلية معمقة بإشراف ميدياتك حول دورها في المشهد العالمي لشرائح أشباه الموصلات، وذلك بإدارة أنوج سيدهارث، نائب مدير التسويق وقسم الاتصالات المؤسسية لدى ميدياتك؛ إلى جانب حضور رامي عثمان ومحمد السعيدني. وتضمنت الفعالية مجموعة من الحوارات التفاعلية حول تكنولوجيا العصر الجديد التي تلاقي رواجاً واسعاً، مما سلط الضوء على ريادة ميدياتك في مجالات عديدة شملت الهواتف والأجهزة الذكية، والسيارات، واتصالات الأقمار الصناعية، والحوسبة والاتصالات، والتعاون مع مصنّعي المعدات الأصلية وشبكات الاتصالات الرائدة.وشهدت الفعالية عدداً من النقاشات القيمة التي تمحورت حول التقنيات التالية:.الهواتف الذكية - تدعم منصات Dimensity 5G للهواتف الذكية مجموعة من أحدث المزايا المتطورة، بما في ذلك التصوير الاحترافي وتصوير الفيديو بكاميرات متعددة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، كما تقدم أفضل مستويات الأداء في الألعاب. وتضم سلسلة المعالجات الرائدة كلاً من Dimensity +9200 و9200 و+9000 و9000، في حين تضم السلسلة الممتازة معالجات Dimensity 8200، 8100، 8050، وغيرها..الأجهزة الذكية - تُعد ميديا تِك من الشركات الرائدة في مجال أجهزة التلفزيون الرقمية، ومكبرات الصوت الذكية، وأجهزة الراوتر اللاسلكية، وحواسيب كروم بوك القائمة على معالجات ARM، وغيرها من منتجات المنازل الذكية..شبكات الجيل الخامس غير الأرضية عبر الأقمار الصناعية - تشمل كلاً من الشبكات غير الأرضية الخاصة بإنترنت الأشياء IoT-NTN والتي تركز على خدمة الرسائل مبدئياً، وشبكات الجيل الخامس غير الأرضية NR-NTN والتي تدعم معدلات نقل أعلى للبيانات، كما يتوافق كلا النوعين مع معايير منظمة 3GPP. وتشمل قائمة الأجهزة المزودة بشريحة ميدياتك MT6825 وخدمة Bullitt Satellite Connect كلاً من هاتف S75 من شركة كاتربيلر، وهاتف defy 2 وجهاز defy satellite link من شركة موتورولا..منصة ميدياتك الخاصة بالسيارات - تضم محفظة ميدياتك Dimensity Auto مجموعة من الحلول الخاصة بالسيارات، بما يشمل الحواسيب عالية الأداء، وتقنيات تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من المميزات المدمجة. كما تشمل المحفظة حلول Dimensity Auto لحجرة القيادة والاتصال والقيادة ومكونات السيارات، بهدف تزويد السيارات بأحدث الابتكارات التكنولوجية..الشبكات والاتصال - تستخدم حلول ميدياتك Filogic للشبكات اللاسلكية في دعم مجموعة واسعة من المنتجات المخصصة للمستهلكين والشركات وخدمات الحوسبة السحابية، وذلك من خلال توفير معدلات نقل عالية، وتغطية محسّنة، ومستويات أمان مرتفعة، وكفاءة عالية في استهلاك الطاقة، حيث تمهد شريحتا Filogic 880 وFilogic 380 الطريق أمام الجيل الجديد من الاتصالات لتقديم تجارب أسرع وأكثر موثوقية في شبكات واي فاي 7. كما توفر شريحتا T750 وT830 5G CPE اتصالات عالية السرعة من الجيل الخامس في المنازل والشركات، عبر شبكات الألياف الضوئية GPON وحلول الاتصالات المتقدمة عريضة النطاق..تطوير أول شريحة بدقة تصنيع 3 نانومتر من شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة - طورت ميدياتك أول شريحة لها باستخدام دقة تصنيع 3 نانومتر من شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة. ومن المقرر إنتاج هذه الشريحة على نطاق تجاري في عام 2024، وذلك ضمن خط إنتاج يمثل أحدث تقنيات التصنيع في مجال أشباه الموصلات المستخدمة في الهواتف الذكية حتى الآن..الشراكة بين ميدياتك وإنفيديا - يوفر التعاون بين الشركتين متجراً عالمياً شاملاً لقطاع صناعة السيارات، ويسهم في تطوير الجيل التالي من المركبات الذكية المتصلة بالإنترنت..الاستفادة من نموذج لاما 2 من ميتا - تهدف ميدياتك إلى بناء منظومة حوسبة طرفية متكاملة لتسريع وتيرة تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي على الهواتف الذكية وأجهزة إنترنت الأشياء والسيارات والمنازل الذكية وغيرها من الأجهزة المتطورة، وذلك بالاعتماد على لاما 2 من ميتا وأحدث وحدات المعالجة بالذكاء الاصطناعي ومعالج الذكاء الاصطناعي NeuroPilot من ميدياتك..منصة ريد كاب لاختبار الأجهزة العاملة على شبكات الجيل الخامس - تتعاون ميدياتك مع شركتي إريكسون وفيرايزون لتعزيز منظومة اتصالات الجيل الخامس بأجهزة منخفضة التكلفة وقليلة استهلاك الطاقة. ويمهد هذا التعاون الطريق أمام تطوير خيارات أقل تعقيداً من الأجهزة ومنتجات إنترنت الأشياء الخاصة بالمؤسسات، وذلك من خلال التطوير الناجح لجلسات نقل البيانات والصوت عبر شبكة الجيل الخامس من فيرايزون باستخدام البرمجيات المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس من شركة إريكسون ومنصة ريد كاب لاختبار الأجهزة من ميدياتك.يوميات ميدياتك التكنولوجية هي سلسلة تفاعلية وتثقيفية تهدف إلى توضيح أحدث التقنيات التكنولوجية التي تسهم في تطوير الحياة اليومية. وتنسجم هذه السلسة مع قيم الشركة المتمثلة في توفير التكنولوجيا المتقدمة على أوسع نطاق، بهدف تمكين المستهلكين من الوصول إلى أحدث التطورات التكنولوجية بسهولة، مما يسهم في إثراء حياتهم وتعزيز صحتهم الجسدية والنفسية.للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

