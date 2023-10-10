ميدياتك تؤكد التزامها بتعزيز اعتماد شبكات الجيل الخامس والتقنيات المبتكرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, October 10, 2023 /EINPresswire / -- أكدت ميدياتك، الشركة العالمية الرائدة المتخصصة بتصنيع شرائح أشباه الموصلات والتي تدعم أكثر من مليوني جهاز متطور متصل سنوياً، التزامها بتعزيز حضورها في منظومة الهواتف والأجهزة الذكية في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وتسعى ميدياتك إلى تسريع جهود تعاونها مع مصنّعي المعدات الأصلية ومشغلي منظومات الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك بهدف تعزيز اعتماد الحلول الرقمية ودفع النمو في مختلف القطاعات. وسلطت الشركة الرائدة الضوء على هذه المبادرات من خلال سلسلتها الرائدة للنقاشات التقنية التفاعلية، يوميات ميدياتك.وتدعم ميدياتك عدداً من أبرز العلامات التجارية على مستوى العالم، وتلتزم بتقديم الابتكارات المتطورة من خلال أحدث منتجاتها وحلولها للهواتف والأجهزة الذكية والسيارات وحلول الاتصال بالأقمار الصناعية والجيل القادم من الأجهزة القابلة للارتداء وغيرها. وتشتمل محفظة ميدياتك على معالجات Dimensity للهواتف الذكية المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس، وسلسلة معالجات Helio G للهواتف الذكية المخصصة للألعاب والمتوافقة مع شبكات الجيل الرابع، وشرائح Kompanio لأجهزة حواسيب كروم بوك القائمة على معالجات ARM، وشرائح Pentonic لتقنيات أجهزة التلفاز الذكية، وشرائح Genio لإنترنت الأشياء، ومحفظة حلول Filogic لشبكات واي فاي 6\6E و7، ومحفظة Dimensity Auto لتقنيات السيارات المبتكرة، وغيرها.وتعليقاً على هذا الموضوع، قال رامي عثمان، مدير تطوير الأعمال لدى ميدياتك في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "ميدياتك هي شركة بارزة على مستوى العالم في مجال تصنيع أشباه الموصلات، كما تتمتع بمكانة رائدة في مشهد الهواتف الذكية ونقاط الوصول اللاسلكي الثابتة من الجيل الخامس والواي فاي وأجهزة التلفاز وإنترنت الأشياء القائم على الذكاء الاصطناعي. ونسعى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إلى تزويد الشركات المحلية بهذه التقنيات المبتكرة من خلال التعاون مع أبرز اللاعبين في مجال التكنولوجيا والاتصالات، مع تركيز استراتيجيتنا على ثلاثة جوانب رئيسية. وتشمل الشرائح التي نقدمها كلاً من T750 أو T830 5G المخصصة لمعدات مواقع العملاء ونقاط الوصول اللاسلكي الثابتة، وشرائح Filogic لشبكات واي فاي 6 أو 7، حيث توفر خدمات اتصال أسرع بالإنترنت في المنازل والشركات، كما تتيح للشركات المشغلة تحويل وتحسين خدماتهم المتعلقة بنقاط الوصول اللاسلكي الثابتة، بالإضافة إلى تعزيز مفهوم المستهلك حول هذه الخدمات. ونتمتع بمكانة بارزة في مشهد الهواتف الذكية، ونتملك الحصة السوقية الأكبر، ويتمحور تركيزنا حول تقديم مجموعة متنوعة رائدة ومتميزة، وذلك مع الحفاظ على دعم مبادرات التحويل من الهواتف المميزة إلى الهواتف الذكية. ونسعى للارتقاء إلى أبعاد جديدة في مجال إنترنت الأشياء القائم على الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى إجرائنا اختبارات على تقنيات الهواتف المحمولة التي تسهم في تحسين حالات الاستخدام. كما بدأنا باختبار ميزة خفض قدرة شبكات (RedCap 5G)، ونتطلع إلى عقد شراكات مع مشغلي الاتصالات بالأقمار الصناعية وشركات الاتصالات لتزويد منظومة إنترنت الأشياء القائم على الذكاء الاصطناعي بالشبكات غير الأرضية. ونعتزم إطلاق العنان للابتكارات في مجال هندسة الحواسيب وشركات الاتصالات، بالإضافة إلى دعوة الجميع للمشاركة في هذه الرحلة، وذلك في إطار جهودنا لإعادة رسم ملامح الإبداع".واستعرضت ميدياتك خلال الفعالية مجموعة من أحدث شراكاتها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والتي شملت راوتر Airtel 5G CPEالمزود بشريحة T750، وهاتف Xiaomi 13T Pro المزود بمعالج Dimensity +9200، وهاتف Xiaomi 13T المزود بمعالج Dimensity 8200-ULTRA، والحاسوب المحمول HP Chromebook المزود بمعالج Kompanio 1200. وتتضمن الأجهزة الأخرى المدعومة من ميدياتك كل من جهاز Defy Satellite Link من شركة موتورولا، والأجهزة اللوحية TAG Pluto Tab وTAG-Tab 3، والهاتف الذكي المميز Jazz Digit 4G، وجهاز Amazon Echo، والأجهزة المحمولة المخصصة لنقاط البيع Yoco Khumo POS وYoco Neo Touch POS، وغيرهم الكثير.وشهدت الفعالية إجراء جلسات حوار تفاعلية معمقة بإشراف ميدياتك حول دورها في المشهد العالمي لشرائح أشباه الموصلات، وذلك بإدارة أنوج سيدهارث، نائب مدير التسويق وقسم الاتصالات المؤسسية لدى ميدياتك؛ إلى جانب حضور رامي عثمان ومحمد السعيدني. وتضمنت الفعالية مجموعة من الحوارات التفاعلية حول تكنولوجيا العصر الجديد التي تلاقي رواجاً واسعاً، مما سلط الضوء على ريادة ميدياتك في مجالات عديدة شملت الهواتف والأجهزة الذكية، والسيارات، واتصالات الأقمار الصناعية، والحوسبة والاتصالات، والتعاون مع مصنّعي المعدات الأصلية وشبكات الاتصالات الرائدة.وشهدت الفعالية عدداً من النقاشات القيمة التي تمحورت حول التقنيات التالية:.الهواتف الذكية - تدعم منصات Dimensity 5G للهواتف الذكية مجموعة من أحدث المزايا المتطورة، بما في ذلك التصوير الاحترافي وتصوير الفيديو بكاميرات متعددة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، كما تقدم أفضل مستويات الأداء في الألعاب. وتضم سلسلة المعالجات الرائدة كلاً من Dimensity +9200 و9200 و+9000 و9000، في حين تضم السلسلة الممتازة معالجات Dimensity 8200، 8100، 8050، وغيرها..الأجهزة الذكية - تُعد ميديا تِك من الشركات الرائدة في مجال أجهزة التلفزيون الرقمية، ومكبرات الصوت الذكية، وأجهزة الراوتر اللاسلكية، وحواسيب كروم بوك القائمة على معالجات ARM، وغيرها من منتجات المنازل الذكية..شبكات الجيل الخامس غير الأرضية عبر الأقمار الصناعية - تشمل كلاً من الشبكات غير الأرضية الخاصة بإنترنت الأشياء IoT-NTN والتي تركز على خدمة الرسائل مبدئياً، وشبكات الجيل الخامس غير الأرضية NR-NTN والتي تدعم معدلات نقل أعلى للبيانات، كما يتوافق كلا النوعين مع معايير منظمة 3GPP. وتشمل قائمة الأجهزة المزودة بشريحة ميدياتك MT6825 وخدمة Bullitt Satellite Connect كلاً من هاتف S75 من شركة كاتربيلر، وهاتف defy 2 وجهاز defy satellite link من شركة موتورولا..منصة ميدياتك الخاصة بالسيارات - تضم محفظة ميدياتك Dimensity Auto مجموعة من الحلول الخاصة بالسيارات، بما يشمل الحواسيب عالية الأداء، وتقنيات تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من المميزات المدمجة. كما تشمل المحفظة حلول Dimensity Auto لحجرة القيادة والاتصال والقيادة ومكونات السيارات، بهدف تزويد السيارات بأحدث الابتكارات التكنولوجية..الشبكات والاتصال - تستخدم حلول ميدياتك Filogic للشبكات اللاسلكية في دعم مجموعة واسعة من المنتجات المخصصة للمستهلكين والشركات وخدمات الحوسبة السحابية، وذلك من خلال توفير معدلات نقل عالية، وتغطية محسّنة، ومستويات أمان مرتفعة، وكفاءة عالية في استهلاك الطاقة، حيث تمهد شريحتا Filogic 880 وFilogic 380 الطريق أمام الجيل الجديد من الاتصالات لتقديم تجارب أسرع وأكثر موثوقية في شبكات واي فاي 7. كما توفر شريحتا T750 وT830 5G CPE اتصالات عالية السرعة من الجيل الخامس في المنازل والشركات، عبر شبكات الألياف الضوئية GPON وحلول الاتصالات المتقدمة عريضة النطاق..تطوير أول شريحة بدقة تصنيع 3 نانومتر من شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة - طورت ميدياتك أول شريحة لها باستخدام دقة تصنيع 3 نانومتر من شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة. ومن المقرر إنتاج هذه الشريحة على نطاق تجاري في عام 2024، وذلك ضمن خط إنتاج يمثل أحدث تقنيات التصنيع في مجال أشباه الموصلات المستخدمة في الهواتف الذكية حتى الآن..الشراكة بين ميدياتك وإنفيديا - يوفر التعاون بين الشركتين متجراً عالمياً شاملاً لقطاع صناعة السيارات، ويسهم في تطوير الجيل التالي من المركبات الذكية المتصلة بالإنترنت..الاستفادة من نموذج لاما 2 من ميتا - تهدف ميدياتك إلى بناء منظومة حوسبة طرفية متكاملة لتسريع وتيرة تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي على الهواتف الذكية وأجهزة إنترنت الأشياء والسيارات والمنازل الذكية وغيرها من الأجهزة المتطورة، وذلك بالاعتماد على لاما 2 من ميتا وأحدث وحدات المعالجة بالذكاء الاصطناعي ومعالج الذكاء الاصطناعي NeuroPilot من ميدياتك..منصة ريد كاب لاختبار الأجهزة العاملة على شبكات الجيل الخامس - تتعاون ميدياتك مع شركتي إريكسون وفيرايزون لتعزيز منظومة اتصالات الجيل الخامس بأجهزة منخفضة التكلفة وقليلة استهلاك الطاقة. ويمهد هذا التعاون الطريق أمام تطوير خيارات أقل تعقيداً من الأجهزة ومنتجات إنترنت الأشياء الخاصة بالمؤسسات، وذلك من خلال التطوير الناجح لجلسات نقل البيانات والصوت عبر شبكة الجيل الخامس من فيرايزون باستخدام البرمجيات المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس من شركة إريكسون ومنصة ريد كاب لاختبار الأجهزة من ميدياتك.يوميات ميدياتك التكنولوجية هي سلسلة تفاعلية وتثقيفية تهدف إلى توضيح أحدث التقنيات التكنولوجية التي تسهم في تطوير الحياة اليومية. وتنسجم هذه السلسة مع قيم الشركة المتمثلة في توفير التكنولوجيا المتقدمة على أوسع نطاق، بهدف تمكين المستهلكين من الوصول إلى أحدث التطورات التكنولوجية بسهولة، مما يسهم في إثراء حياتهم وتعزيز صحتهم الجسدية والنفسية.للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

Pragati Malik

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