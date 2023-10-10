تامر حسني يدعم الشعب الفلسطيني : الدعاء لهم هم بأمس الحاجة

تامر حسني يدعم الشعب الفلسطيني : الدعاء لهم هم بأمس الحاجة
التاريخ
10/10/2023 3:14:12 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
حرص الفنان تامر حسني على دعم الشعب الفلسطيني، بعد إطلاق عملية طوفان الأقصى، ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
ونشر حسني عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك " صورة للعلم الفلسطيني ، وعلق قائلا: "اللهم انصر فلسطين الدعاء ليهم يا جماعة هم في اشد الحاجة للدعاء و المساعدة بكل ما نملك"
MENAFN10102023000208011052ID1107218245
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.