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تامر حسني يدعم الشعب الفلسطيني : الدعاء لهم هم بأمس الحاجة

10/10/2023 3:14:12 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حرص الفنان تامر حسني على دعم الشعب الفلسطيني، بعد إطلاق عملية طوفان الأقصى، ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
ونشر حسني عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك " صورة للعلم الفلسطيني ، وعلق قائلا: "اللهم انصر فلسطين الدعاء ليهم يا جماعة هم في اشد الحاجة للدعاء و المساعدة بكل ما نملك"




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