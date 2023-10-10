NBC: واشنطن تدرس الجمع بين طلبات المساعدة لأوكرانيا وإسرائيل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت شبكة NBC التلفزيونية بأن الإدارة الأمريكية تدرس في الوقت الراهن، إمكانية الجمع بين طلبات التمويل الإضافي لأوكرانيا وتقديم المساعدة لإسرائيل.

ونقلت الشبكة عن مصادر في الحكومة الأمريكية والكونغرس، أن المشرعين الأمريكيين الذين يدعون إلى تقديم المزيد من المساعدة لنظام كييف، يعتقدون أن هذا النهج سيتغلب على مقاومة المعارضين لتقديم الدعم لأوكرانيا بين الجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ بالكونغرس.



وتوضح المصادر، أنه على خلفية الوضع المتدهور في الشرق الأوسط، فإن طلب الأموال للمساعدة العسكرية لإسرائيل من غير المرجح أن يثير جدلا جديا في الكونغرس وستتم الموافقة عليه.



وقال مصدر في الإدارة الأمريكية للقناة التلفزيونية، إن البيت الأبيض لا يزال يقيم مدى الجدوى السياسية من ربط المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل. وشدد على أن القرار النهائي في كل الأحوال سيبقى للكونغرس.



وفي وقت سابق، ذكر جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، أن إدارة بايدن ستواصل السعي للحصول على الموافقة على طلب تمويل إضافي لأوكرانيا، وإذا لزم الأمر، سيرسل البيت الأبيض للمشرعين طلبا مماثلا يتعلق بإسرائيل.

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