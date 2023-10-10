الأمن: الانزلاق وفقدان السيطرة أبرز أسباب الحوادث اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال ضابط غرفة عمليات إدارة السير المركزية، إنه تم التعامل مع عدد من الحوادث البسيطة والمعيقات صباح اليوم، تمثلت بانزلاق المركبات أو فقدان السيطرة عليها، وذلك مع بداية هطول الأمطار .
وأشار الضابط، خلال التقرير المروري، على إذاعة الأمن العام، إلى وقوع حادث تصادم ما بين 3 مركبات على طريق أوتوستراد المفرق باتجاه الزرقاء، ونتج عنه إصابة واحدة، تم إسعافها إلى المستشفى، وإزالة الأثر المروري عن الشارع العام .
ودعت إدارة السير السائقين إلى تخفيف السرعة بشكل تدريجي، والابتعاد عن استخدام المكابح بشكل مفاجئ، نظرا لاحتمال انزلاق المركبة خاصة في أول فترات الشتاء.
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