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الأمن: الانزلاق وفقدان السيطرة أبرز أسباب الحوادث اليوم

10/10/2023 3:14:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال ضابط غرفة عمليات إدارة السير المركزية، إنه تم التعامل مع عدد من الحوادث البسيطة والمعيقات صباح اليوم، تمثلت بانزلاق المركبات أو فقدان السيطرة عليها، وذلك مع بداية هطول الأمطار .
وأشار الضابط، خلال التقرير المروري، على إذاعة الأمن العام، إلى وقوع حادث تصادم ما بين 3 مركبات على طريق أوتوستراد المفرق باتجاه الزرقاء، ونتج عنه إصابة واحدة، تم إسعافها إلى المستشفى، وإزالة الأثر المروري عن الشارع العام .
ودعت إدارة السير السائقين إلى تخفيف السرعة بشكل تدريجي، والابتعاد عن استخدام المكابح بشكل مفاجئ، نظرا لاحتمال انزلاق المركبة خاصة في أول فترات الشتاء.




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