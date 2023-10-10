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فيديو - مشاهد مؤلمة من الدمار الذي خلفته صواريخ الاحتلال في حي الرمال

10/10/2023 3:14:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشر عدد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد صادمة لـ حي الرمال بمدينة غزة بعد قصفه من قبل طائرات الاحتلال .


وتواصلت الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة وتحديدا على منطقة حي الرمال وأظهرت مقاطع ما خلفته تلك الغارات.


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