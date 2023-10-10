فيديو - مشاهد مؤلمة من الدمار الذي خلفته صواريخ الاحتلال في حي الرمال

فيديو - مشاهد مؤلمة من الدمار الذي خلفته صواريخ الاحتلال في حي الرمال
التاريخ
10/10/2023 3:14:12 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشر عدد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد صادمة لـ حي الرمال بمدينة غزة بعد قصفه من قبل طائرات الاحتلال .
وتواصلت الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة وتحديدا على منطقة حي الرمال وأظهرت مقاطع ما خلفته تلك الغارات.
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