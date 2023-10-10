لافروف: السمة المميزة للغرب هي العجز التام عن التفاوض

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن رفض مبدأ المساواة والعجز التام عن التفاوض كانت من السمات المميزة للدول الغربية منذ فترة طويلة.جاء ذلك في مقال لوزير الخارجية الروسي نشره موقع "روسيا في السياسة الدولية" كتب فيه: "إن الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة في مجملها وترابطها هو مفتاح السلام والاستقرار الدوليين".

وتابع أن "السمات المميزة للغرب الجماعي كانت منذ فترة هي رفض مبدأ المساواة وما يرتبط به من العجز التام عن التفاوض. لقد اعتاد الغرب الجماعي على النظر إلى بقية العالم باستخفاف، تماشيا مع مبدأ القائد والمنقاد بمنطق أن الأمريكيين وتوابعهم الأوروبيين غالبا ما يتحملون التزامات، بما في ذلك الالتزامات المكتوبة والملزمة قانونا، ثم لا يفون بها ببساطة".



وأكد الوزير على أن النقاش السياسي العام الذي اختتم في الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة أكد بشكل لا يدع مجالا للشك أن العالم يشهد تغيرات جذرية وتكتونية. وكتب: "يتم تشكيل نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب أمام أعيننا، حيث تؤيد الأغلبية العالمية، التي تمثل 85% من سكان الأرض، توزيعا أكثر إنصافا للخيرات واحترام حقوق الإنسان، والتنوع الحضاري من أجل دمقرطة مستمرة للحياة الدولية".



من ناحية أخرى، وفقا للوزير، فإن مجموعة ضيقة من الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى استخدام أساليب استعمارية جديدة لإبطاء المسار الطبيعي للأشياء والحفاظ على هيمنتها المراوغة".

RT