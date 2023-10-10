هل القهوة تسبب التهابات الجسم؟- إليك الكمية الآمنة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تحظى القهوة بشعبية كبيرة للغاية في مختلف دول العالم، حيث ينيل الكثير من الأشخاص إلى تناولها في أوقات مختلفة من اليوم، وخاصة في فترة الصباح بعد الاستيقاظ من النوم، للمساعدة على الشعور باليقظة.



هل القهوة تسبب الالتهابات؟

تشير الأبحاث إلى أن القهوة لا تسبب الالتهابات لدى معظم الأشخاص، حتى بالنسبة لأولئك الأشخاص الذين يتناولون منها أكثر كوب أو كوبين.



وعلى العكس، قد يكون للقهوة تأثيرات مضادة للالتهابات في الجسم، ويُعتقد أن هذه التأثيرات هي السبب الرئيسي وراء ربط الأبحاث بين استهلاك القهوة المنتظم وانخفاض مخاطر الإصابة بالعديد من الحالات المرتبطة بالالتهابات، بما في ذلك مرض الزهايمر ومرض باركنسون والسكري من النوع الثاني والنقرس وأمراض القلب وبعض أنواع السرطان.



وتنبع فوائد القهوة المضادة للالتهابات من احتوائها على أكثر من 1000 مركب نشط بيولوجيًا، حيث يعد هذا المشروب مصدرا جيدا بشكل خاص للمركبات التي تسمى البوليفينول، والتي لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات.



وتمنع مادة البوليفينول الموجودة في القهوة، مثل حمض الكلوروجينيك، والديتربين والتريجونيلين، الجذور الحرة من التسبب في الضرر الذي يمكن أن يؤدي بعد ذلك إلى الالتهاب، كما أن بعضها يمنع إنتاج المركبات الالتهابية عن طريق تثبيط التعبير الجيني والإنزيمات المرتبطة بتطورها.



بالنسبة لمحبي القهوة منزوعة الكافيين، تشير الدراسات إلى أنها تقدم فوائد مماثلة للقهوة العادية، حيث أشارت النتائج في بعض الدراسات إلى أن الانخفاض في علامات الالتهاب قد يكون أقل قليلا عند استهلاك المشروبات منزوعة الكافيين مقارنةً بتلك التي تحتوي على الكافيين.



ومع ذلك، فإن الإجماع العام هو أن الكافيين ليس المساهم الرئيسي في الفوائد المضادة للالتهابات التي لوحظت مع استهلاك القهوة.، بل إن مادة البوليفينول الأخرى الموجودة في القهوة هي المسؤولة، وهي موجودة في كل من القهوة التي تحتوي على الكافيين والقهوة منزوعة الكافيين.



ما هي كمية الكافيين الآمنة؟

التأثير المنشط للكافيين هو السبب الذي يدفع الكثير منا إلى تناول القهوة، ولكن تناول الكثير من الكافيين يمكن أن يسبب التوتر وتسارع نبضات القلب.



ووفقًا للدراسات، حصل الأشخاص الذين تناولوا كميات أكبر من القهوة التي تحتوي على الكافيين"من 3 إلى 7 أكواب" على فوائد مماثلة جدًا مقارنة بأولئك الذين تناولوا كميات أقل، وهذا يعني أنك لا يجب أن تستهلك الكثير من القهوة التي تحتوي على الكافيين.



ووفقًا لإدارة الغذاء والدواء، يعتبر تناول 400 ملليجرام من الكافيين يوميا آمنا بشكل عام، وهي الكمية الموجودة في 4 أو 5 أكواب من القهوة.



ويجب الانتباه إلى أن الكميات التي تناسبك ليست بالضرورة التي تناسب الآخرين، حيث يجب تقليل القهوة إذا لاحظت آثارًا جانبية، مثل القلق أو سرعة ضربات القلب أو اضطراب المعدة أو الصداع أو تغيرات المزاج.

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