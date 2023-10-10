45 عامًا من الرعاية الصحية: مستشفى الخالدي يحتفل بذكرى تأسيسه

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - احتفل مستشفى الخالدي بذكرى تأسيسه الـ45، ذكرى تأسيس هذا الصرح الطبي العريق، الذي يعدّ مصدرًا للاعتزاز والفخر في الأردن والوطن العربي أجمع.

كانت رحلة الخالدي ومازالت مليئة بالعطاء وتحقيق معاني الإنسانية السامية، حيث تضجُّ محطّاتها بالإنجازات الكبيرة وقصص النجاح.

تعتزُّ الخالدي بكون الأردنيين جزءًا أساسيًا من قصّتهم، حيث بادرت المستشفى لرعايتهم وطمأنتهم وتحقيق راحتهم لمختلف الأجيال.

أطلقت المستشفى حملة تحمل اسم "45 سنة من العطاء" التي تزيّنت بها شوارع المملكة في سبتمبر، وهذه تعدّ لفتة بسيطة من المستشفى لشكر كل أردني وغير أردني، على توافده للمستشفى ، وثقته بكوادره ومرفقاته.

تأسست المستشفى عام 1978، وكان هدفها الأساسي هو تقديم الرعاية الصحية المتميزة وعالية الجودة للمرضى في الأردن وخارجه.

لطالما كانت رؤية الخالدي تتجلّى حول المريض وعائلته، والحرص على تلقّيه الرعاية الإنسانية والنفسية أولًا، ومن ثمّ الرعاية الطبية والصحية الأفضل، اكتسبت المستشفى بذلك ثقة المرضى من المنطقة العربية الذين توافدوا إليها لِسجلّها المليء بالإنجازات، وسعيها المستمر على استقطاب الحداثة التقنية.

كانت بدايات مستشفى الخالدي كمركز طبي متخصص في مجال الولادة، حيث انطلقت رحلتها بإدارة الدكتور الراحل إبراهيم الخالدي، الذي كان يحمل رؤية ثابتة منذ انطلاقتها، والتي تتمثل بجعل المرضى على رأس أولويات كل العاملين في المستشفى، حيث أورث هذه القيم والرؤى جيلًا تلو الجيل حتّى تحقِّق معاني قيّمة في الالتزام والبحث الدائم عن الحداثة والتطوّر في ظل رعاية إنسانية وصحية ممتازة.



سعى الدكتور إبراهيم جاهدًا على توفير أفضل الخدمات الطبية، واعتماد أحدث التقنيات. وكانت هنالك بعض المحطّات اللامعة في عهده التي صنعت اسم الخالدي اليوم، منها استحداث قسم قسطرة القلب في القطاع الخاص عام 1984، وافتتاح أول مركز لأطفال الأنابيب في الأردن عام 1998.

وأول مستشفى خاص أجرى عملية زراعة نخاع العظم، و نجح باستقطاب أول جهاز للتصوير الطبقي، وأول جهاز للتصوير بالرنين المغناطيسي.

توسّع المستشفى لاحقًا ليشمل أقسام طبية متعددة ووحدات أكثر اختصاصًا. إذ تم زيادة عدد الكوادر الطبية، ومقدمي الرعاية الصحية المؤهلين والمتخصصين في مختلف المجالات، مثل: أمراض القلب، والدماغ والأعصاب، والأورام السرطانية، والعظام والعمود الفقري، وأمراض الغدد الصماء المزمنة والسكري، وأمراض وجراحة الكلى، وغيرها لتشمل لاحقًا مجالات أكثر، منها:



●طب وجراحة الأطفال.

●أمراض الجهاز الهضمي.

●طب الجهاز التنفسي.

●أمراض الدم والأورام السريرية.

●جراحة زراعة الأعضاء.

●الجراحة العامة وجراحة المناظير.

●أمراض النساء والتوليد وأطفال الأنابيب.

●جراحة التجميل.

●جراحة الفم والأسنان.

●طب وجراحة العيون.

عملت الخالدي على استقطاب أحدث التقنيات لعلاج الكسور كَحالات كسر العمود الفقري، وكانت أول مستشفى يقوم بعملية زرع شبكة في الشريان الأبهر في القطاع الخاص، وتمت هذه العمليات تحت إشراف الأطباء المختصين، وبمساعدة أمهر الفنيين.

إضافةً إلى استدعاء المستشارين والمختصين من الخارج للتشخيص السليم، وتبادل الخبرات، وبالتالي اختيار الخطة العلاجية الأنسب للمرضى.

لطالما كان للمبادرات الخيرية مكانة كبيرة في مسيرتها، كَعلاج المرضى الأقل حظًا في مجال العيون والقلب والعظام وغيرها، وكان أحدثها مشاركتها في مبادرة مع جمعية هدية الحياة الخيرية (GOLA - Gift Of Life)، تعنى هذه الجمعية بإحياء الأمل من جديد للأطفال الذين يعانون من أمراض القلب في الأردن والمنطقة العربية.

تعاونت معهم المستشفى في الكثير من المبادرات منذ عام 2007، إلى أن كان آخر تعاون لها حملة "38" التي تم عقدها في شهر أيلول من هذا العام..

لطالما كان للمستشفى مشاركات مشرفة في خدمة المجتمع وإرساء القيم والرؤى الإنسانية في الأردن والمنطقة العربية، حيث يعدّ الخالدي رائدًا في مجال السياحة العلاجية في الأردن، ويقدم مجموعة واسعة من خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة للمرضى.

على مر السنين، حقق المستشفى نجاحًا ملحوظًا في مجال السياحة العلاجية، مساهماً بشكل كبير في نمو الصناعة السياحية، وتعزيز سمعة الأردن كوجهة طبية رائدة من مختلف المناطق العربية مثل: اليمن، وليبيا، والجزائر، وغيرها من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

في إطار التعاون المتنامي بين مستشفى الخالدي والأشقاء من الوطن العربي لتحقيق التسهيلات، والرعاية الصحية الأفضل لهم.

يشتهر مستشفى الخالدي اليوم بخدماته الطبية المتخصصة الاحترافية، مثل الرعاية القلبية، وجراحة الأعصاب، وعلاج الأورام، وجراحة العظام، وعلم الغدد وخدمات الكلى. يختار المرضى من مختلف البقاع مستشفى الخالدي، ليس لأجل علاجاتها الطبية المتقدمة فحسب، وإنما لرعايتها الدؤوبة لإيصال المريض لحالة استقرار صحية، وراحة نفسية أثناء العلاج.

وللعمل الدؤوب والتطوّر بقية، حيث تسري خطة مستشفى ومركز الخالدي الطبي القادمة على إرساء قيمها، وتمكينها في المجتمع، وتوسيع دائرة الوافدين إليها، حيث إنها لطالما كانت متعطشة لاستحداث الوحدات والأقسام الجديدة، واستقطاب الكوادر والمعدّات المتطورة، كما وسَتسعى إلى المشاركة في الحملات والمبادرات الطبية على نطاق أوسع لتعزيز تواجدها الاجتماعي والإنساني.

45 عامًا من العطاء، ومازال للعطاء بقية برفقتكم وتحقيق سلامتكم...