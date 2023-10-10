الدرس المستفاد من هجوم حماس: ينبغي على الولايات المتحدة أن تعترف بالدولة الفلسطينية

MENAFN - Amman Net) ما حدث في إسرائيل يوم السبت لا ينبغي أن يفاجئ أحدا. تحدث المسؤولون الفلسطينيون مرارا وتكرارا عن انفجار إذا لم يتم إحراز تقدم سياسي في تخفيف معاناة شعبهم. قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة:“بدون وضوح بشأن مستقبل الفلسطينيين، سيكون من المستحيل الاتفاق على حل سياسي لهذا الصراع. يعيش خمسة ملايين فلسطيني تحت الاحتلال – بلا حقوق مدنية؛ لا حرية التنقل؛ لا رأي لهم في حياتهم." ومؤخراً، حذرت المخابرات المصرية إسرائيل من وقوع كارثة ما لم يتم تحقيق تقدم سياسي.

لقد أدرك القادة الفلسطينيون والملك الأردني والمسؤولون المصريون أنه بدون الأمل، سيحدث شيء ما.

كان الرئيس الإسرائيلي الراحل شمعون بيريز يقتبس المثل العربي: في الحركة بركة. لسوء الحظ، لم يكن هناك أي تحرك على الجبهة السياسية منذ سنوات. انتهت آخر محادثات علنية بين الإسرائيليين والفلسطينيين في عام 2014، وفي ذلك الوقت ألقى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اللوم على الإسرائيليين في تعليق المحادثات.

ومنذ ذلك الحين، لم يتم إجراء أي محادثات، حتى في حين استحضر ثلاثة رؤساء أميركيين ــ باراك أوباما، ودونالد ترامب، وجو بايدن ــ الشعار الفارغ المتمثل في حل الدولتين.

وقد تفاقم غياب العملية السياسية بسبب تأجيج التوترات الدينية في الآونة الأخيرة. قبل ثلاثة أيام من هجوم حماس، أرسل الأردن، الوصي المعترف به على الأماكن المقدسة في القدس، رسالة إلى السفارة الإسرائيلية في عمان يحتج فيها على حقيقة أن "الزوار" اليهود بدأوا في الصلاة بصوت عالٍ على أرض المسجد الأقصى. وفي الوقت نفسه، فرضت الشرطة الإسرائيلية قيودًا عمرية تمنع الشباب الفلسطينيين المسلمين من دخول المسجد نفسه. وفي حين أن الزعماء الفلسطينيين العلمانيين قد يكونون منفتحين على التوصل إلى تسوية سياسية، فإن الزعماء الدينيين يكونون أقل مرونة بكثير عندما تكون المسائل الدينية موضع تساؤل.

كان القوميون اليهود الإسرائيليون يقلبون اتفاق الوضع الراهن المنسق بعناية بشأن الأماكن الإسلامية المقدسة، وقد أضرت أفعالهم بالمجتمع المسيحي في القدس أيضًا. في الشهر الماضي في روما، أثار بطريرك القدس اللاتيني، الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، الوضع مع البابا فرانسيس وذكره في المؤتمرات الصحفية وخلال عظته الأولى. حتى أنه قال إن غزة كانت "سجنًا مفتوحًا" - وهو تصريح أثار غضب الإسرائيليين الذين ظلوا راضين بشكل أعمى لفترة طويلة لدرجة أنهم لم يتمكنوا من سماع النصيحة حتى من أصدقائهم.

لقد أنتجت الهجمات التي تم التخطيط لها بعناية، يوم السبت، فظائع لا يمكن إنكارها أو تبريرها. ولا يوجد سبب عادل يبرر ذبح الأبرياء على الجانب الآخر. لكنه كشف أيضًا حقيقة لا يمكن تجاهلها: الشعوب تطوق دائما للتحرر من الاحتلال ومن الاستيطان الأجنبي الاستعماري على أراضيهم.

لم يتمكن الفلسطينيون من تحرير أرضهم باستخدام الوسائل السياسية. لقد جاءت جهود التفاوض التي بذلها رئيس السلطة الفلسطينية، العلماني، محمود عباس فارغة، وكذلك النشاط السلمي لمقاطعة إسرائيل. ونتيجة لذلك، لم يعد أمام الفلسطينيين خيار سوى محاولة معالجة القمع الذي يتعرض له شعبهم.

ليس هناك أي غموض حول ما يجب أن يحدث بعد ذلك. وعلى الرغم من أنه أقل من ذي قبل، فإن التأييد لحل الدولتين بين الإسرائيليين والفلسطينيين أعلى من أي بديل آخر. لكن وجود دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل يتطلب اعترافا من الأمم المتحدة. لقد استخدمت الولايات المتحدة مراراً وتكراراً حق النقض ضد نفس القضية التي تتحدث عنها.

وبمجرد أن ينحسر العنف، يجب على الرئيس بايدن أن يعترف بشجاعة بدولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية تعيش في سلام جنبًا إلى جنب مع إسرائيل الآمنة. ولن تحتاج مثل هذه الخطوة إلى مباركة الكونجرس. وبمجرد اعتراف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بدولة فلسطينية تحت الاحتلال، يصبح من الممكن أن تبدأ المحادثات المثمرة بين ممثلي دولة إسرائيل وممثلي دولة فلسطين بشكل جدي.

قد يبدو هذا النوع من الاقتراحات خياليا في الوقت الحالي، ولكن لا يوجد طريق آخر للمضي قدما