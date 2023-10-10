الدرس المستفاد من هجوم حماس: ينبغي على الولايات المتحدة أن تعترف بالدولة الفلسطينية

(MENAFN
- Amman Net) ما حدث في إسرائيل يوم السبت لا ينبغي أن يفاجئ أحدا. تحدث المسؤولون الفلسطينيون مرارا وتكرارا عن انفجار إذا لم يتم إحراز تقدم سياسي في تخفيف معاناة شعبهم. قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة:“بدون وضوح بشأن مستقبل الفلسطينيين، سيكون من المستحيل الاتفاق على حل سياسي لهذا الصراع. يعيش خمسة ملايين فلسطيني تحت الاحتلال – بلا حقوق مدنية؛ لا حرية التنقل؛ لا رأي لهم في حياتهم." ومؤخراً، حذرت المخابرات المصرية إسرائيل من وقوع كارثة ما لم يتم تحقيق تقدم سياسي.
لقد أدرك القادة الفلسطينيون والملك الأردني والمسؤولون المصريون أنه بدون الأمل، سيحدث شيء ما.
كان الرئيس الإسرائيلي الراحل شمعون بيريز يقتبس المثل العربي: في الحركة بركة. لسوء الحظ، لم يكن هناك أي تحرك على الجبهة السياسية منذ سنوات. انتهت آخر محادثات علنية بين الإسرائيليين والفلسطينيين في عام 2014، وفي ذلك الوقت ألقى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اللوم على الإسرائيليين في تعليق المحادثات.
ومنذ ذلك الحين، لم يتم إجراء أي محادثات، حتى في حين استحضر ثلاثة رؤساء أميركيين ــ باراك أوباما، ودونالد ترامب، وجو بايدن ــ الشعار الفارغ المتمثل في حل الدولتين.
وقد تفاقم غياب العملية السياسية بسبب تأجيج التوترات الدينية في الآونة الأخيرة. قبل ثلاثة أيام من هجوم حماس، أرسل الأردن، الوصي المعترف به على الأماكن المقدسة في القدس، رسالة إلى السفارة الإسرائيلية في عمان يحتج فيها على حقيقة أن "الزوار" اليهود بدأوا في الصلاة بصوت عالٍ على أرض المسجد الأقصى. وفي الوقت نفسه، فرضت الشرطة الإسرائيلية قيودًا عمرية تمنع الشباب الفلسطينيين المسلمين من دخول المسجد نفسه. وفي حين أن الزعماء الفلسطينيين العلمانيين قد يكونون منفتحين على التوصل إلى تسوية سياسية، فإن الزعماء الدينيين يكونون أقل مرونة بكثير عندما تكون المسائل الدينية موضع تساؤل.
كان القوميون اليهود الإسرائيليون يقلبون اتفاق الوضع الراهن المنسق بعناية بشأن الأماكن الإسلامية المقدسة، وقد أضرت أفعالهم بالمجتمع المسيحي في القدس أيضًا. في الشهر الماضي في روما، أثار بطريرك القدس اللاتيني، الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، الوضع مع البابا فرانسيس وذكره في المؤتمرات الصحفية وخلال عظته الأولى. حتى أنه قال إن غزة كانت "سجنًا مفتوحًا" - وهو تصريح أثار غضب الإسرائيليين الذين ظلوا راضين بشكل أعمى لفترة طويلة لدرجة أنهم لم يتمكنوا من سماع النصيحة حتى من أصدقائهم.
لقد أنتجت الهجمات التي تم التخطيط لها بعناية، يوم السبت، فظائع لا يمكن إنكارها أو تبريرها. ولا يوجد سبب عادل يبرر ذبح الأبرياء على الجانب الآخر. لكنه كشف أيضًا حقيقة لا يمكن تجاهلها: الشعوب تطوق دائما للتحرر من الاحتلال ومن الاستيطان الأجنبي الاستعماري على أراضيهم.
لم يتمكن الفلسطينيون من تحرير أرضهم باستخدام الوسائل السياسية. لقد جاءت جهود التفاوض التي بذلها رئيس السلطة الفلسطينية، العلماني، محمود عباس فارغة، وكذلك النشاط السلمي لمقاطعة إسرائيل. ونتيجة لذلك، لم يعد أمام الفلسطينيين خيار سوى محاولة معالجة القمع الذي يتعرض له شعبهم.
ليس هناك أي غموض حول ما يجب أن يحدث بعد ذلك. وعلى الرغم من أنه أقل من ذي قبل، فإن التأييد لحل الدولتين بين الإسرائيليين والفلسطينيين أعلى من أي بديل آخر. لكن وجود دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل يتطلب اعترافا من الأمم المتحدة. لقد استخدمت الولايات المتحدة مراراً وتكراراً حق النقض ضد نفس القضية التي تتحدث عنها.
وبمجرد أن ينحسر العنف، يجب على الرئيس بايدن أن يعترف بشجاعة بدولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية تعيش في سلام جنبًا إلى جنب مع إسرائيل الآمنة. ولن تحتاج مثل هذه الخطوة إلى مباركة الكونجرس. وبمجرد اعتراف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بدولة فلسطينية تحت الاحتلال، يصبح من الممكن أن تبدأ المحادثات المثمرة بين ممثلي دولة إسرائيل وممثلي دولة فلسطين بشكل جدي.
قد يبدو هذا النوع من الاقتراحات خياليا في الوقت الحالي، ولكن لا يوجد طريق آخر للمضي قدما
MENAFN10102023000209011053ID1107218235