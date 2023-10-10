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الاحتلال يزعم السيطرة على الحدود مع قطاع غزة

10/10/2023 3:13:34 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN-ادعى الجيش الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، أن قواته نجحت في السيطرة على الحدود مع قطاع غزة، ولم تسجل أي محاولات تسلل جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية.


وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجري، إن قواته حاليًا مشغولة بما وصفه "تطهير" مستوطنات الغلاف من المسلحين، مشيرًا إلى أنه جرت اشتباكات في كفار سعد وكيسوفيم الليلة الماضية وتم تصفية المسلحين الذين كانوا يختبئون فيها.


وبين أن قواته عملت على سد الثغرات في الجدار واستعادة البنية التحتية من كاميرات وأجهزة استشعار، ونشر قوات برية ووضع ألغام عند بعض المناطق.


وأشار إلى أن قواته لا زالت تواصل هجماتها الواسعة بغزة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار الاستعدادات لعملية برية.

ولفت إلى أن قواته تتابع ما يحدث في ساحات أخرى مثل الضفة والجبهة الشمالية وحتى وكلاء إيران في اليمن والعراق. كما قال.

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