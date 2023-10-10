الاحتلال يزعم السيطرة على الحدود مع قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN-ادعى الجيش الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، أن قواته نجحت في السيطرة على الحدود مع قطاع غزة، ولم تسجل أي محاولات تسلل جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجري، إن قواته حاليًا مشغولة بما وصفه "تطهير" مستوطنات الغلاف من المسلحين، مشيرًا إلى أنه جرت اشتباكات في كفار سعد وكيسوفيم الليلة الماضية وتم تصفية المسلحين الذين كانوا يختبئون فيها.
وبين أن قواته عملت على سد الثغرات في الجدار واستعادة البنية التحتية من كاميرات وأجهزة استشعار، ونشر قوات برية ووضع ألغام عند بعض المناطق.
وأشار إلى أن قواته لا زالت تواصل هجماتها الواسعة بغزة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار الاستعدادات لعملية برية.
ولفت إلى أن قواته تتابع ما يحدث في ساحات أخرى مثل الضفة والجبهة الشمالية وحتى وكلاء إيران في اليمن والعراق. كما قال.
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