النائب الأميركي كوري بوش تدعو إلى وقف المساعدات العسكرية لإسرائيل

(MENAFN
- Palestine News Network )
واشنطن/PNN- دعت عضو الكونغرس الديمقراطية كوري بوش، إلى قطع التمويل عن إسرائيل.
وأضافت: "تركيزنا النهائي يجب أن ينصب على السلام العادل والدائم الذي يضمن السلامة للجميع في المنطقة، وانتهاكات حقوق الإنسان لا تبرر المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان".
وقالت: "كجزء من تحقيق سلام عادل ودائم، يجب علينا أن نقوم بدورنا في وقف هذا العنف والصدمة من خلال إنهاء دعم الحكومة الأميركية للاحتلال العسكري الإسرائيلي والفصل العنصري".
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