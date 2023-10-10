النائب الأميركي كوري بوش تدعو إلى وقف المساعدات العسكرية لإسرائيل

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- دعت عضو الكونغرس الديمقراطية كوري بوش، إلى قطع التمويل عن إسرائيل.

وأضافت: "تركيزنا النهائي يجب أن ينصب على السلام العادل والدائم الذي يضمن السلامة للجميع في المنطقة، وانتهاكات حقوق الإنسان لا تبرر المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان".

وقالت: "كجزء من تحقيق سلام عادل ودائم، يجب علينا أن نقوم بدورنا في وقف هذا العنف والصدمة من خلال إنهاء دعم الحكومة الأميركية للاحتلال العسكري الإسرائيلي والفصل العنصري".