Tuesday, 10 October 2023 11:17 GMT

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة

10/10/2023 3:13:34 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) محافظات/PNN-شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين.

وذكرت مؤسسات الأسرى، أن تلك القوات اعتقلت أكثر من 32 مواطنًا، و اعتقلت قوات الاحتلال من بلدة سعير في الخليل، 9 مواطنين، غالبيتهم من عائلة الفروخ، فيما اعتقل من بيت لحم، 7 مواطنين، غالبيتهم من مخيم الدهيشة.

واعتقل من جنين، 7 مواطنين، ومن نابلس 8 مواطنين، ومواطن من قلقيلية ومن رام الله اعتقل مواطنين أحدهما من كوبر، والآخر من عبوين.

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