الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة

(MENAFN
- Palestine News Network )
محافظات/PNN-شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين.
وذكرت مؤسسات الأسرى، أن تلك القوات اعتقلت أكثر من 32 مواطنًا، و اعتقلت قوات الاحتلال من بلدة سعير في الخليل، 9 مواطنين، غالبيتهم من عائلة الفروخ، فيما اعتقل من بيت لحم، 7 مواطنين، غالبيتهم من مخيم الدهيشة.
واعتقل من جنين، 7 مواطنين، ومن نابلس 8 مواطنين، ومواطن من قلقيلية ومن رام الله اعتقل مواطنين أحدهما من كوبر، والآخر من عبوين.
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