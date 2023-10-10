الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة

MENAFN - Palestine News Network ) محافظات/PNN-شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين.

وذكرت مؤسسات الأسرى، أن تلك القوات اعتقلت أكثر من 32 مواطنًا، و اعتقلت قوات الاحتلال من بلدة سعير في الخليل، 9 مواطنين، غالبيتهم من عائلة الفروخ، فيما اعتقل من بيت لحم، 7 مواطنين، غالبيتهم من مخيم الدهيشة.

واعتقل من جنين، 7 مواطنين، ومن نابلس 8 مواطنين، ومواطن من قلقيلية ومن رام الله اعتقل مواطنين أحدهما من كوبر، والآخر من عبوين.