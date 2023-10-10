Tuesday, 10 October 2023 11:17 GMT

تايلاند تعلن مقتل 18 من مواطنيها في التصعيد بين إسرائيل وحماس

10/10/2023 3:13:33 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بانكوك/PNN- قُتل 18 تايلانديا في المواجهات بين إسرائيل وحركة حماس، على ما أعلنت تايلاند الثلاثاء؛ ما يرفع حصيلة سابقة أفادت بمقتل 12 تايلانديًّا.

وأعلن نائب وزير الشؤون الخارجية جاكابونغ سانغماني الحصيلة الجديدة، مؤكدًا أن الحكومة تسعى لإجلاء آلاف التايلانديين عن المواجهات التي اندلعت السبت.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية إن تسعة تايلانديين أصيبوا بجروح و11 من بين الرهائن.

ويعمل قرابة 30 ألف تايلاندي في إسرائيل معظمهم في قطاع الزراعة.

وقال جاكابونغ إن قرابة ثلاثة آلاف تايلاندي قدَّموا طلبًا للعودة إلى بلادهم.

أ ف ب

MENAFN10102023000205011050ID1107218229

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث