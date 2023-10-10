تايلاند تعلن مقتل 18 من مواطنيها في التصعيد بين إسرائيل وحماس

MENAFN - Palestine News Network ) بانكوك/PNN- قُتل 18 تايلانديا في المواجهات بين إسرائيل وحركة حماس، على ما أعلنت تايلاند الثلاثاء؛ ما يرفع حصيلة سابقة أفادت بمقتل 12 تايلانديًّا.

وأعلن نائب وزير الشؤون الخارجية جاكابونغ سانغماني الحصيلة الجديدة، مؤكدًا أن الحكومة تسعى لإجلاء آلاف التايلانديين عن المواجهات التي اندلعت السبت.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية إن تسعة تايلانديين أصيبوا بجروح و11 من بين الرهائن.

ويعمل قرابة 30 ألف تايلاندي في إسرائيل معظمهم في قطاع الزراعة.

وقال جاكابونغ إن قرابة ثلاثة آلاف تايلاندي قدَّموا طلبًا للعودة إلى بلادهم.

أ ف ب

