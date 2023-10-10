تايلاند تعلن مقتل 18 من مواطنيها في التصعيد بين إسرائيل وحماس

(MENAFN
- Palestine News Network )
بانكوك/PNN- قُتل 18 تايلانديا في المواجهات بين إسرائيل وحركة حماس، على ما أعلنت تايلاند الثلاثاء؛ ما يرفع حصيلة سابقة أفادت بمقتل 12 تايلانديًّا.
وأعلن نائب وزير الشؤون الخارجية جاكابونغ سانغماني الحصيلة الجديدة، مؤكدًا أن الحكومة تسعى لإجلاء آلاف التايلانديين عن المواجهات التي اندلعت السبت.
وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية إن تسعة تايلانديين أصيبوا بجروح و11 من بين الرهائن.
ويعمل قرابة 30 ألف تايلاندي في إسرائيل معظمهم في قطاع الزراعة.
وقال جاكابونغ إن قرابة ثلاثة آلاف تايلاندي قدَّموا طلبًا للعودة إلى بلادهم.
أ ف ب
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