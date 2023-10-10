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الذهب عالمياً يواصل الارتفاع مع التصعيد بغزة

10/10/2023 3:13:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - واصلت أسعار الذهب عالمياً ارتفاعها، اليوم الثلاثاء، غداة تحقيق مكاسب حادة، بفعل تزايد حالة عدم اليقين في السوق، جراء التصعيد في غزة.
وزادت التصريحات الحذرة الصادرة عن كبار مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، على الدولار وعوائد السندات.
ويهدد الصراع بمزيد من التقلبات بالنسبة للمستثمرين، مما يزيد من حالة عدم اليقين قبل موسم أرباح الشركات وبيانات التضخم الأميركية الحاسمة هذا الأسبوع.


ويُنظر إلى الذهب على أنه استثمار آمن في أوقات عدم اليقين الاقتصادي، ولكن بما أنه لا يدر عائدا، فإنه يفقد جاذبيته عندما ترتفع أسعار الفائدة.


وتراجعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات بشدة عن أعلى مستوياتها في عام 2007. سكاي نيوز

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