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الشيكل يواصل خسائره ويتراجع إلى أدنى مستوياته

10/10/2023 3:13:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجع سعر صرف الشيكل الإسرائيلي في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى أدنى مستوياته أمام الدولار الأمريكي منذ كانون ثاني 2016، متجاهلا محاولات بنك إسرائيل الحفاظ على الاستقرار .


وبحسب بيانات أسعار الصرف في التعاملات الآسيوية، يباع الدولار الأمريكي بـ 3.95 شيكل، بأدنى مستوى منذ جلسة 29 يناير 2016.


وطغت الضغوط السياسية والأمنية التي تواجه الاحتلال بسبب العدوان على قطاع غزة وتصاعد التوتر على الحدود الشمالية مع لبنان، على جهود بنك إسرائيل الحفاظ على سعر صرف مستقر.


وأمس الإثنين، أعلن بنك إسرائيل عن برنامج للحفاظ على الشيكل من التقلبات الناجمة عن الحرب القائمة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، عبر بيع ما يصل إلى 30 مليار دولار من العملات الأجنبية في الأسواق المحلية.

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