سعر بيع غرام الذهب 21 بالأردن اليوم الثلاثاء

سعر بيع غرام الذهب 21 بالأردن اليوم الثلاثاء
التاريخ
10/10/2023 3:13:09 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استقر سعر غرام الذهب من عيار 21 بالأردن اليوم الثلاثاء عند 37.9 للبيع للمواطنين مقابل 36.4 للشراء منهم وفقاً للتسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات .
فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 عند 34 ديناراً للبيع للمواطنين مقابل 31 ديناراً للشراء منهم .
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