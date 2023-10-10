هيرموسو: لم أكن واعية لخطورة ما فعله روبياليس

MENAFN - Khaberni) خبرني - كشف تقرير صحفي، اليوم الثلاثاء، عن شهادة لجيني هيرموسو، لاعبة المنتخب الإسباني، أمام القاضي في المحكمة الوطنية بشأن القبلة الشهيرة من لويس روبياليس، الرئيس السابق للاتحاد الإسباني.

وقالت هيرموسو في شهادتها، وفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "عدنا إلى غرفة الملابس في أجواء احتفالية.. إنه حدث تاريخي. كان شعوري أنه لا ينبغي أن أنزعج أو أشوه الأمر بأي شكل لحماية الزملاء، لم أعتقد أن الأمر يستحق التصرف بطريقة أخرى. لم أرغب في أن أضعهن في موقف لم يكن لهن أي ذنب فيه، وأردت أن أستمتع بشيء صعب جدا تحقيقه.. كانت الأجواء مجنونة قليلا".

وأضافت: "في تلك اللحظة، حاولت أن أحافظ على تفاؤلي وأستمتع مع اللاعبات. لم أرغب في أن أندم على تلك اللحظة. كان واضحا جدا ما شعرت به في تلك اللحظة، لكنني لم أشاهد صورة القبلة وما كانوا يتحدثون عنه حتى أظهروها لي في غرفة الملابس. عندما رأينا الصور.. أدركنا الحقيقة".



وتابعت: "كنت في غرفة الملابس وفجأة دخلت لارا ألفاريز وقالت لي إن الرئيس يتصل بي ويحتاجني للخروج. وعندما كان خارج الغرفة، بدأ في قول (هناك الكثير من الحديث عن القبلة).. قلت له إني أعلم كيف كانت وأنها لم تكن صحيحة.. تعلم أنك ستواجه عواقب ذلك لأنه حدث أمام العالم بأسره".

وواصلت: "حاول أن يوضح لي مرة أخرى وقلت له إنه لم يجب عليه فعل ذلك، وأنه سيواجه عواقب تصرفه.. قال لي إنه يريد قول شيء للفتيات، وذهبنا معا وكان يعرف ما يحدث. لم نكن ندرك ذلك بشكل كبير. دخل يتحدث عن رحلتنا إلى إيبيزا.. كنت بجواره وأمسك بي من الكتف، وبدأ يقول كل ذلك، وبدأ الناس يصرخون ويحتفلون".

وأردفت: "عندما أخرجني من الغرفة، عرفت أنه سيتحدث معي عن القبلة. وخرجت مع الشعور بالإرهاق والاستياء. كنت أعتقد أنه سيقول لي ما يشاء ليخفف من شأن الأمر. لم أكن واعية لذلك، لكنهم كانوا يدركون ذلك من الخارج.. بدأت أشعر بعدم الارتياح وأن هناك شيئا أكثر خطورة قد وقع، وأنها ليست أمرا طبيعيا جدا. شعرت بهذا في اللحظة الأولى وأصبحت أكثر وعيا بذلك أثناء الاحتفال".

واختتمت هيرموسو: "لم يكن هناك حدث غريب قبل ذلك. كانت العلاقة ودية بيننا كلاعبة ورئيس".