انتهاء فترة تلقي الطعون على نتائج «انتخابات الوطني» اليوم

تنتهي اليوم الثلاثاء فترة تلقي الطعون على قائمة الفائزين الأولية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، على أن ترد اللجنة الوطنية للانتخابات على الطعون المقدمة، وتعتمد القائمة النهائية للفائزين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 الجمعة المقبل، وذلك بحسب الجدول الزمني المعتمد لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.

وحددت اللجنة الوطنية للانتخابات 7 أماكن لتلقي طلبات الطعون على النتائج موزعة على جميع الإمارات، وهي مقر لجنة إمارة أبوظبي في مبنى غرفة تجارة وصناعة أبوظبي- الطابق 2، ومقر لجنة إمارة دبي في مركز دبي التجاري العالمي قاعة حتا C & D، ومقر لجنة إمارة الشارقة في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ومقر لجنة إمارة عجمان في قاعة الشيخ حميد بن راشد بمتحف عجمان، ومقر لجنة إمارة أم القيوين في مبنى وزارة تنمية المجتمع بأم القيوين- الطابق الأول، ومقر لجنة إمارة رأس الخيمة في الديوان الأميري- رأس الخيمة، ومقر لجنة إمارة الفجيرة في غرفة تجارة وصناعة الفجيرة- الطابق الثامن. ويحق لكل مرشح الطعن في نتائج عملية الاقتراع والفرز، باستخدام النموذج المعتمد لدى لجنة الإمارة، ووفقاً للشروط المقررة للطعون.

وأوضحت اللجنة أنه يجب أن يكون الطعن مبنياً على أسباب مقبولة وأن يقدم الطعن إلى لجنة الإمارات خلال الفترة من يوم الأحد 8 أكتوبر، وحتى نهاية دوام اليوم الثلاثاء، لترفعها إلى لجنة الطعون، وأن يودع مقدم الطعن مبلغاً قدره ثلاثة آلاف درهم على سبيل الكفالة لدى اللجنة الوطنية، ويرد هذا المبلغ إلى مقدم الطعن إذا صدر القرار في صالحه.

فرق العمل

من جهة أخرى، كشفت اللجنة الوطنية للانتخابات 2023، عن أن إجمالي عدد فرق لجان الإمارات والعاملين في المراكز الانتخابية على مستوى الدولة، وصل إلى 630 شخصاً، أسهموا بمجهوداتهم الكبيرة في إنجاح هذا العرس الانتخابي لدولة الإمارات في دورته الخامسة.

وأشادت اللجنة بالاستجابة الكبيرة للمواطنين والمواطنات للانضمام إلى العمل في تنظيم عملية التصويت في مراكز الانتخاب الموزعة على مستوى إمارات الدولة ومناطقها، والتي وصل عددها إلى 24 مركزاً في يوم الانتخاب الرئيسي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.

من جانبهم، أشار عدد من الشباب الإماراتيين العاملين في المراكز الانتخابية إلى أن حرصهم على المشاركة في هذا العرس الانتخابي يأتي من منطلق واجبهم الوطني في إنجاح هذا الاستحقاق المهم، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن التجربة أسهمت في إثراء معلوماتهم عن برنامج التمكين السياسي، إضافة إلى الإلمام بدور المجلس الوطني الاتحادي، واكتساب مهارات العمل في مراكز الانتخاب والتعامل مع الجمهور، علاوة على الإلمام بالأطر التنظيمية للعملية الانتخابية.

مشاركة

ونوهوا إلى أن المشاركة كان لها دور مهم وكبير في صقل خبراتهم، واكتساب المزيد من المعارف والعلاقات، من خلال التعامل مع عشرات المتطوعين الآخرين، كما أنها زادت فرصهم في الوصول إلى وظائف أفضل، عبر تقوية السيرة الذاتية، وفهم بعض استراتيجيات الإدارة.

وأكدوا أنهم يشعرون وبعد انتهاء عملية الاقتراع في المراكز الانتخابية بإنجازهم الكثير عبر هذا العمل الوطني المهم. وكانت اللجنة الوطنية قد حددت (5) شروط للانضمام إلى البرنامج التدريبي للالتحاق بالعمل في مركز الانتخاب، والتي تتمثل في: أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات، وألا يقل عمره عن (21) عاماً، وأن يلتزم بحضور الدورة التدريبية الخاصة بالبرنامج ويجتازها بنجاح، إضافة إلى التزامه بتنفيذ وإنجاز أي مهمة تعهد إليه في مركز الانتخاب، علاوة على تعهد المتقدم بالعمل ضمن فريق مركز الانتخاب الذي سيلتحق به أيام الانتخابات.

وأشارت اللجنة الوطنية للانتخابات إلى أنها عكفت على تنظيم العديد من الورش التخصصية لتأهيل وتدريب العاملين بمراكز الانتخاب، لضمان استطاعة كل منهم القيام بمختلف المهام في مركز الانتخاب.