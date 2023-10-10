وزارة التربية والتعليم تفتح باب التسجيل للالتحاق ببرنامج البعثات الدراسية

أعلنت وزارة التربية والتعليم فتح باب التسجيل للالتحاق ببرنامج البعثات الدراسية لمتابعة الدراسة الجامعية أو الدراسات العليا خارج الدولة وذلك للطلبة الإماراتيين المتميزين، في عدد من التخصصات وفي وجهات تعليمية عالمية.

وأوضحت الوزارة أنها تستقبل طلبات الالتحاق ببرامج البعثات الدراسية حتى 6 نوفمبر المقبل ودعت الوزارة الطلبة الراغبين في دراسة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه إلى التقديم على الابتعاث من خلال هذا الرابط

هذه الخدمة للطلبة الإماراتيين المؤهلين والمستوفين لشروط ومعايير برنامج الابتعاث ليتم التقدم بطلب للحصول على بعثة دراسية خارج الدولة على نفقة وزارة التربية والتعليم لاستكمال درجة علمية (بكالوريوس ـ ماجستير ـ دكتوراه) في أفضل التخصصات والجامعات العالمية.

ويتم اختيار المتقدمين بناءً على عملية تفاضلية تأخذ في الاعتبار العديد من العوامل من النتائج الأكاديمية السابقة ونتائج امتحانات القبول الجامعي ومستوى الجامعة ومدى الحاجة للتخصص المراد دراسته واجتياز المقابلة الشخصية وغيرها من العوامل.

وحددت الوزارة 5 فئات للطلبة المؤهلين للتقديم على برنامج البعثات في وزارة التربية والتعليم للدراسة خارج الدولة وهم: خريجو الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، وخريجو الثانوية العامة للسنوات السابقة بحد أقصى سنتين، إضافة إلى حملة درجة الماجستير لدراسة الماجستير والدكتوراه، والطلبة الملتحقين بالدراسة والذين يرغبون بالتحويل على بعثة الوزارة لدراسة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، فضلاً عن طلبة برنامج التبادل.

شروط

ويشترط في المتقدم لطلب الحصول على بعثة خارجية أن يكون من مواطني الدولة، وأن لا يكون حاصلاً على بعثة أو منحة دراسية كاملة من إحدى المؤسسات أو جهات الابتعاث داخل أو خارج الدولة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك بموجب شهادة من الجهات المعنية المعتمدة في الدولة، إضافة إلى أن يكون حاصلاً على قبول أكاديمي مباشر وغير مشروط بمتطلبات أخرى في تخصص ومؤسسة ودولة محددة للابتعاث من قبل الوزارة موضحاً فيه تواريخ بداية ونهاية الدراسة والتكلفة الإجمالية للدراسة.

وشددت الوزارة على أنه لا يتم النظر في رسائل القبول لدراسة تخصص أو جامعة غير مدرج على قائمة الوزارة المعتمدة، ولفت إلى تحديث القائمة سنوياً في شهر أكتوبر من كل عام وعليه يجب التدقيق على القائمة خلال فترة الموسم المرغوب الدراسة به، أو أن يبحث المتقدم عن التخصصات والجامعات الأعلى في التصنيف وعلى رأس القائمة في حال التخطيط المسبق.