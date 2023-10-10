جهاز الإحصاء: ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية 38% في سبتمبر على أساس سنوي

أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الثلاثاء أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن البلاد ارتفع في سبتمبر

إلى 38 بالمئة مقابل 37.4 بالمئة في أغسطس .

وواصل التضخم في مدن مصر وتيرة الصعود المتسارعة في سبتمبر تحت ضغوط قفزة أسعار الغذاء، وخصوصاً السكر والبصل، فضلاً عن نقص المعروض من بعض السلع والأدوية بسبب شح الدولار اللازم للاستيراد.

بحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادر اليوم، قفزت أسعار المستهلكين في مصر 38% خلال سبتمبر، على أساس سنوي، مقابل 37.4% في أغسطس، متجاوزاً بذلك التوقعات التي أشارت إلى تسجيل معدل تضخم سنوي عند 37.6%.

أما على أساس شهري، فقد زادت وتيرة التضخم إلى 2% في سبتمبر من 1.6% للشهر الذي سبق.

مصر تمنع بشكل "مؤقت" الشركات من بيع السكر للتجار

طلبت الحكومة المصرية من شركات السكر الحكومية والخاصة العاملة في البلاد مطلع الشهر الجاري عدم بيع أي كميات سكر للتجار "مؤقتاً"، في محاولةٍ لضبط الأسعار التي ارتفعت بشكل حاد خلال الفترة الماضية رغم انخفاضها عالمياً.

قفز سعر السكر تسليم أرض المصنع في مصر بنحو 37.5% في سبتمبر مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 33 ألف جنيه (1066 دولاراً) للطن بحسب بيانات شعبة السكر باتحاد الصناعات المصرية، لكن الأسعار زادت في الأسواق 67% إلى 40 ألف جنيه للطن، رغم تراجع سعره عالمياً ببورصة لندن بنسبة 3% إلى 705.9 دولار خلال سبتمبر.

اتفاق الحكومة

يوسف البنا، المحلل المالي في "نعيم المالية"، عزا مواصلة صعود التضخم على أساس سنوي إلى استمرار ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات، لا سيما السكر والبصل، لكنه نوّه إلى أن إجراءات مجلس الوزراء الليلة الماضية قد تُهدئ من وتيرة ارتفاع الأسعار الفترة المقبلة.

كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أعلن يوم أمس الإثنين عن الاتفاق مع القطاع الخاص على خفض أسعار 7 سلع رئيسية في مصر بنسب تتراوح بين 15إلى 25% اعتباراً من السبت المقبل، معرباً عن أمله في أن يؤدي تخفيض أسعار السلع الأساسية إلى اتخاذ التضخم مساراً نزولياً.

يبلغ سعر الفائدة الحقيقي في مصر -أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم- سالب 18.75% وفق أحدث بيانات.

حرّرت مصر عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس 2022 حتى يناير الماضي، ما دفع سعر الجنيه المصري إلى الانخفاض أمام الدولار بنحو 25% منذ بداية العام حتى الآن، وبنحو 50% منذ مارس من العام الماضي، مع بداية الأزمة الروسية الأوكرانية.

بحسب الجهاز المركزي للتعبة والإحصاء، فإن من أسباب زيادة أرقام التضخم في سبتمبر:

ارتفاع أسعار الخضراوات 122%

ارتفاع اللحوم والدواجن 93%

ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات 74.2%

ارتفاع أسعار الأبان والأجبان والبيض 70.4%

ارتفاع أسعار الفاكهة 70%

ارتفاع أسعار الدخان 54.5%

ارتفاع أسعار السكر 41.6%



