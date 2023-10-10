صناديق صينية تتطلع إلى أموال الشرق الأوسط مع انحسار الاستثمارات الأمريكية



يقول مديرو صناديق صينية إنها تبحث عن مصادر جديدة لرأس المال في الشرق الأوسط وأسواق أخرى في تحول قد يعيد تشكيل تدفقات الاستثمار في وقت تدفع فيه التوترات الدبلوماسية والمخاطر الأخرى العديد من المستثمرين الأمريكيين إلى مغادرة الصين.

وقالت سبعة صناديق أسهم صينية، بما في ذلك صناديق تحوط وصناديق استثمار مشتركة، تدير أصولا يزيد إجماليها على 500 مليار دولار لرويترز إنها أجرت زيارات للشرق الأوسط هذا العام لجمع الأموال ومن بينها ثلاثة‭ ‬صناديق زارت المنطقة للمرة الأولى.

ويحرص المستثمرون في الشرق الأوسط أيضا على تخصيص المزيد من الموارد للصين حتى يتسنى لهم الاستفادة من التقييمات المنخفضة وتأثيرات تدابير التحفيز الحكومية لدعم التعافي الاقتصادي.

وأدى تراجع المستثمرين والشركات الأمريكية عن الصين بسبب مجموعة من المخاطر بدوره إلى دفع الصناديق الصينية إلى البحث في أماكن أخرى لتقليل اعتمادها على الاستثمار الأمريكي.