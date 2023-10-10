Tuesday, 10 October 2023 10:21 GMT

صناديق صينية تتطلع إلى أموال الشرق الأوسط مع انحسار الاستثمارات الأمريكية

10/10/2023 2:27:41 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


يقول مديرو صناديق صينية إنها تبحث عن مصادر جديدة لرأس المال في الشرق الأوسط وأسواق أخرى في تحول قد يعيد تشكيل تدفقات الاستثمار في وقت تدفع فيه التوترات الدبلوماسية والمخاطر الأخرى العديد من المستثمرين الأمريكيين إلى مغادرة الصين.

وقالت سبعة صناديق أسهم صينية، بما في ذلك صناديق تحوط وصناديق استثمار مشتركة، تدير أصولا يزيد إجماليها على 500 مليار دولار لرويترز إنها أجرت زيارات للشرق الأوسط هذا العام لجمع الأموال ومن بينها ثلاثة‭ ‬صناديق زارت المنطقة للمرة الأولى.

ويحرص المستثمرون في الشرق الأوسط أيضا على تخصيص المزيد من الموارد للصين حتى يتسنى لهم الاستفادة من التقييمات المنخفضة وتأثيرات تدابير التحفيز الحكومية لدعم التعافي الاقتصادي.

وأدى تراجع المستثمرين والشركات الأمريكية عن الصين بسبب مجموعة من المخاطر بدوره إلى دفع الصناديق الصينية إلى البحث في أماكن أخرى لتقليل اعتمادها على الاستثمار الأمريكي.

MENAFN10102023000110011019ID1107218169

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث