أسعار الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023

تختلف أسعار الذهب في الإمارات من يوم إلى آخر وفق أسعار التداول، فغالباً ما تشهد ارتفاعاً أو انخفاضاً طفيفاً، ولكن في بعض الأيام، تشهد هذه الأسعار تغيراً أكبر نظراً للعديد من الأسباب. يوضّح الجدول التالي آخر تحديث حول سعر الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء، الموافق 10 أكتوبر 2023 .



عيار 24 AED 225.50

عيار 22 AED 208.75

عيار 21 AED 202.00 عيار 18 AED 173.25

معلومات حول القيراط

تُستخدم وحدة القيراط لقياس درجة نقاء الذهب، فكلما ازداد العيار ارتفع سعر الذهب، ويعتبر الذهب عيار 24 قيراط هو أنقى أنواع الذهب، ويُعرف أيضاً باسم الذهب الخالص، ويباع بأشكال مختلفة، مثل العملات أو السبائك وغيرها.

أما الذهب عيار 22 قيراط فغالباً ما يتم استخدامه في صياغة السلاسل والأساور والخواتم الذهبية، في حين أن الذهب عيار 18 قيراط يستخدم في صياغة الخواتم المرصّعة بالألماس وغيرها من الأحجار الكريمة، والتي تلعب دوراً كبيراً في تحديد أسعار الذهب.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب في الإمارات

هناك عوامل متعددة تؤثر على أسعار الذهب في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة وتؤثر في بعض الجوانب الأساسية الكامنة وراء التقلبات في أسعار الذهب.



الحركة العالمية : تؤثر الحركة العالمية لأسعار الذهب على أسعار الذهب في الإمارات. ونظرًا لأن الإمارات العربية المتحدة هي أكبر مورّد للذهب في العالم، فإن أي تغيير في الأسعار العالمية يؤثر بشكل كبير على أسعار الذهب في السوق المحلية.

سوق المجوهرات : مع تزايد الطلب على المجوهرات الذهبية خلال موسم الأعياد والزفاف، يزداد الطلب على المجوهرات الذهبية بشكل مفاجئ ويزيد من توافرها. ويخلق ذلك بعضًا من عدم التوازن بين مقدار التوافر والعرض، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

التغيير في أسعار الفائدة : ترتبط أسعار الفائدة على المنتجات المالية ارتباطًا وثيقًا مع الطلب على المعدن الأصفر اللامع. وترتبط أسعار الذهب بشكل وثيق مع أسعار الفائدة. فمع ارتفاع أسعار الفائدة، يُرجح أن يقبل الناس بشكل أكبر على شراء الذهب، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعاره. التضخم : من منظور مالي، يمتلك الذهب مركزًا ثابتًا نسبيًا، وقد منحته هذه الميزة القدرة على التحوط ضد التضخم. لهذا السبب، يفكر العديد من المستثمرين في الذهب كاستثمار وليس كعملة. ويساعد ذلك في زيادة الطلب على الذهب في فترات التضخم، لينتج عنه ارتفاع في أسعار الذهب أثناء التضخم. ويمكن ملاحظة هذا السيناريو في جميع أنحاء العالم.